اختفاء, الشابة, وصال, ابو, ربيعة, من, النقب, والشرطة, تناشد, الجمهور, بالمساعدة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"نناشد الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الشابة وصال ابو ربيعة والتي تسكن في مدينة بئر السبع بعد ان اختفت اثارها منذ مساء امس الجمعة".

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