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اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"نناشد الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الشابة وصال ابو ربيعة والتي تسكن في مدينة بئر السبع بعد ان اختفت اثارها منذ مساء امس الجمعة".

 

 

الشابة كانت ترتدي جاكيت باللون الازرق ولفحة بيضاء ويبلغ طولها 1.50 سم. 

اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة




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