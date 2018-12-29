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اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب



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اصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متوسطة اثر انفجار العاب نارية في احدى التجمعات البدوية في النقب.

 

 

الطواقم الطبية نقلت الفتى من مفرق تل عراد الى مستشفى سوروكا في بئر السبع حيث اصيب في يديه ووصفت اصابته بالمتوسطة.

اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب




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