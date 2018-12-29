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جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض أكثر من ثلثي رواد صحيفة كتالونية، فكرة عودة البرازيلي نيمار مرة أخرى لبرشلونة، بعدما رحل إلى باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية خلال تقارير سابقة عن رغبة اللاعب البرازيلي بالعودة إلى برشلونة، حيث يشعر بالندم على الرحيل، ويفتقد فريقه القديم.
وأجرت الصحيفة استفتاءً حول من يرغب من جماهير النادي بعودة البرازيلي، وكانت النتائج صادمة للاعب.
فما نسبته 67.66% ممن شاركوا في الاستفتاء لا يريدون عودة نيمار للبلوجرانا، بينما يرغب 32.33% فقط برجوعه.
وكانت تقارير أخرى أشارت إلى أن عدد من لاعبي الفريق الكتالوني يرغبون بعودة نيمار للفريق، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول حاليًا، ولويس سواريز وبيكيه وراكتيتش وتير شتيجن وجوردي ألبا، بينما لا تستبعد إدارة النادي إمكانية ذلك، حال احتاجه النادي.
جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه




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