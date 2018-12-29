جمهور, برشلونة, يرفض, رغبة, ميسي, ورفاقه,

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تعرض آرسنال، لضربة قوية قبل مواجهة الغد أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ20 من...
أشارت صحيفة مقربة من نادي برشلونة الإسباني، إلى أن مدافع الفريق جيرارد بيكيه،...
يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار قرر الدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد...
أسوة بعدد من نجوم العالم، علق النجم المصري محمد صلاح على حادثة العنصرية المهينة...
تهرب إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني، من الحديث عن إمكانية...
قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم...
تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حوار مطول مع صحيفة "الماركا" الإسبانية، عن...
ذكرت صحيفة "leparisien" الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي...
بعد ساعات من دعوات في الصحف البريطانية، وصرخات على مواقع الإنترنت، تطالب بإيقاف...
يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي الإسباني...