محاضرة, للمحامي, قيس, ناصر, عن, العمل, القضائي, ضد, هدم, البيوت, في, النقب,

بدعوة من المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب قدم المحامي قيس يوسف ناصر محاضرة عن سبل النضال القضائي لمواجهة مخططات الهدم في القرى البدوية في النقب، وذلك خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الاقليمي هذا الاسبوع بالتعاون مع مؤسسة "شتيل" والمركز العربي للتخطيط البديل. حضر المؤتمر العشرات من المواطنين البدو ومندوبي المؤسسات الاهلية الناشطة في النقب وايضا النواب طلب ابو عرار وسعيد الخرومي ورؤساء سلطات محلية عربية ووجهاء من المجتمع البدوي في النقب.

تناول المحامي قيس ناصر في محاضرته الاطار القانوني الذي ينظم العمل القضائي لمواجهة هدم البيوت والدفاع عن القرى غير المعترف بها، والامكانيات المتاحة لتطوير العمل القضائي في هذه القضايا، داعيا الى تحويل العمل من سياسة الدفاع الى الهجوم القضائي وذلك من خلال المبادرة الفعلية لتقديم التماسات ودعاوى قضائية مباشرة ضد المؤسسات المختصة لالزامها على تخطيط وتنظيم القرى غير المعترف بها والتخلي عن اسلوب رد الفعل. ومن بين توصيات عديدة دعى المحامي قيس ناصر ايضا الى الوحدة والتواصل والربط بين كل المحامين العاملين في النقب وذلك لتبادل الخبرات وقصص النجاح والفشل وذلك حتى يتم تحسين وتعزيز العمل القضائي لخدمة المواطنين البدو في النقب.يذكر انه فور انتهاء المحاضرة علق البروفيسور المعروف أورن يفتاحئيل رئيس قسم التخطيط في جامعة بن غوريون امام الجمهور على محاضرة المحامي قيس ناصر مشيدا باهمية المحاضرة وبالافكار الهامة التي طرحها وضرورة تبنيها من اجل الدفاع عن القرى غير المعترف بها، كما لاقت المحاضرة تقديرا كبيرا من كافة الحضور.