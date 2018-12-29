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اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من العفولة وصل الى مستشفى هعيمك في المدينة وهو مصاب بطعنات في جسمه وحالته وصفت بالمتوسطة .


الشرطة باشرت التحقيق على الفور حيث تبين أن الحديث يدور عن خلاف مع زوجته وهناك شبهات أنها قامت بطعنه , الشرطة اعتقلت الزوجه وسيتم تقديمها للمحكمة مساء السبت لطلب تمديد اعتقالها .
اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة




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