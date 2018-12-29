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اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة



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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر سقوطها عن علو 4 طوابق في بلدة المزرعة صباح اليوم السبت .


وجاء في بيان نجمة داوود الحمراء أن الشابة حالتها خطيرة ونقلت الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة




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