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ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرض آرسنال، لضربة قوية قبل مواجهة الغد أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مسعود أوزيل خرج من قائمة الفريق المستدعاة للمباراة، بسبب ألم في الركبة، ولم يغادر إلى ليفربول برفقة بقية اللاعبين.
وأوضحت أن بعثة آرسنال وصلت إلى ليفربول، مساء اليوم الجمعة، إلا أن مسعود أوزيل لم يكن مع اللاعبين، على الرغم من مشاركته في تدريبات الفريق اليوم.
يذكر أن أوزيل يعاني من انخفاض في مستواه، وقد قام المدرب أوناي إيمري باستبداله في الشوط الثاني من المباراة الماضية أمام برايتون.
ويحل آرسنال ضيفًا على آنفيلد رود في قمة مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليفربول، متصدر الترتيب، والذي يسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الموسم الحالي حتى الآن.
ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول




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