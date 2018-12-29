استمرار, فرص, تساقط, الأمطار, اليوم, وغدا,

توقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق، وخلال ساعات الظهر والمساء تتركز الأمطار بشكل أفضل على الشمال وبعض مناطق الوسط، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم غد الأحد تتأثر البلاد بمنخفض جوي ضحل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.وفي يوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وخاصة في شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على السواحل الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل المتأخرة تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.