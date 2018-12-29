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اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



للمرة الأولى خلال شهر ونصف، أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، مساء الجمعة، وسقط في منطقة مفتوحة، وفقاً لما ذكرته القناة العاشرة العبرية.


وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صاروخ الجمعة من قطاع غزة إلى إسرائيل ، مضيفًا أنه لم يتم تلقِ أية اشارة تحذير وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة، دون التسبب بأضرار بشرية أو مادية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال في اعقاب ذلك أطلقت النار صَوب الأراضي الزراعية شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.
اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف




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