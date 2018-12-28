مقتل, 4, أشخاص, جراء, انفجار, عبوة, ناسفة, استهدف, حافلة, سياح, بالجيزة,

أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة، حافلة سياحية بمدينة الجيزة قرب القاهرة إلى 4 قتلى.

وأوضح النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، في بيان، أن الحادث أودى بحياة 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري كان أيضا داخل الحافلة.بدوره، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن جهات التحقيق تواصل عملها وكل المسؤولين المعنيين تواصلوا مع سفارة فيتنام على خلفية الهجوم.وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل سائحين فيتناميين اثنين وإصابة 12 شخصا آخرين، مساء اليوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية بمنطقة سقارة في الجيزة.