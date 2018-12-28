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بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم الجمعة، التطورات الأخيرة على الساحة السورية.



وذكر الكرملين، في بيان صدر عنه بهذا الصدد، أن المكالمة تضمنت "استعراضا مفصلا للقضايا المتعلقة بالأزمة السورية بالتركيز على تطبيق قرارات القمة الرباعية بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا والمنعقدة يوم 27 أكتوبر الماضي باسطنبول.


وأفاد الكرملين بأن "بوتين شدد على أن العمل الذي قامت به الدول الضامنة لعملية أستانا والخاص بتشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية يخلق ظروفا ملائمة لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا".  


وأشار البيان إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا.


من جهة أخرى، تبادل بوتين وميركل، حسب الكرملين، الآراء حول "الوضع الذي تشكل جراء الاستفزاز الأوكراني في مضيق كيرتش يوم 25 نوفمبر"، كما هنآ بعضهما بمناسبة عيد رأس السنة متفقين على مواصلة الاتصالات الثنائية.  




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