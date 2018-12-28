تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 19:52:51 مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب |  2018-12-28 19:07:18 رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه |  2018-12-28 19:06:10 شهيد و6 اصابات على حدود غزة |  2018-12-28 18:36:54 أول قطة مستنسخة في الصين ستولد في آذار 2019 |  2018-12-28 17:40:24 لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم |  2018-12-28 16:40:28 اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار |  2018-12-28 16:33:19 قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب |  2018-12-28 14:45:14 فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل |  2018-12-28 14:43:05 مصر.. جريمة قتل بسبب نصف جنيه |  2018-12-28 14:39:30 الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا |  2018-12-28 14:34:46 طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف |  2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث الطرق المروع الذي وقع اليوم بين سيارتين على شارع 232 بالقرب من مفرق راعيم في النقب.


وجاء  في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة بلاغا عن وقوع حادث طرق، بين سيارات ين على الطريق 232, قرب بلدة ريعيم. ووفق مصادر طبية، تم الإقرار عن وفاة أحد المسافرين بإحدى السيارات". وأضاف البيان:"قوة من الشرطة في المكان، والشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث. محققون مختصو حوادث طرق من مديرية النقب يجمعون البينات والأدلة في المكان"، 




كلمات متعلقة

مصرع, إبراهيم, الرميلات, (40, عاما), من, تل, عراد, بحادث, طرق, مروع, في, النقب,

تابعونــا

رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه 2018-12-28 | 19:07:18

ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...

شهيد و6 اصابات على حدود غزة شهيد و6 اصابات على حدود غزة 2018-12-28 | 19:06:10

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش...

تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة 2018-12-28 | 17:35:54

مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة...

اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار 2018-12-28 | 16:40:28

التأم المجلس البلدي في ام الفحم، ، بشكل عاجل وطارئ عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق...

قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب 2018-12-28 | 16:33:19

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة...

الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا 2018-12-28 | 14:39:30

تتوالى المنخفضات الجوية على البلاد وترتفع معها نسبة الأمطار التي تتساقط بشكل...

طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف 2018-12-28 | 14:34:46

تعرض فياض صفوري، ابن قرية طرعان لإطلاق نار، مساء أمس الخمس، حيث كان عائدا من عمله...

اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران 2018-12-28 | 11:45:37

اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران...

تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية 2018-12-28 | 11:05:53

تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...

معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة 2018-12-28 | 09:43:01

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الجمعة شابين بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة شادية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع فتى ابراهيم ابو لسان من يافا حادث طرق مرع دراجة نارية ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال تظاهرة مستخدمي مستخدمو بلدية عرابة اعتداء قسم الجباية تحطيم تكسير زجاج شعارات احتراق بيت قرية يانوح جت اضرار جسيمة دون اصابات تهوئة اطفاء اخماد ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو طعن زوجته كريات ملاخي ابنيه شقيقها شرطة اعتقال اصابة الجنوبكفركنا مواجهات اغلاق شارع قنابل غاز مسيرة العيد كفر كنا الفطر المبارك مشاركة واسعة حرائق استنفار الاطفاء شمال قوات طواقم جو حار اشعة الشمس عرابه استعدادات لاستقبال عيد الفطر السعيد الزينه تسوق نشطه تمديد اعتقال صهر قائد مركز شرطة منطقة الشمال تلقي رشوىعين الاسد وفاة الطالب بلال عامر حوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلاددارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com