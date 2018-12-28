مصرع, إبراهيم, الرميلات, (40, عاما), من, تل, عراد, بحادث, طرق, مروع, في, النقب,

لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث الطرق المروع الذي وقع اليوم بين سيارتين على شارع 232 بالقرب من مفرق راعيم في النقب.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة بلاغا عن وقوع حادث طرق، بين سيارات ين على الطريق 232, قرب بلدة ريعيم. ووفق مصادر طبية، تم الإقرار عن وفاة أحد المسافرين بإحدى السيارات". وأضاف البيان:"قوة من الشرطة في المكان، والشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث. محققون مختصو حوادث طرق من مديرية النقب يجمعون البينات والأدلة في المكان"،