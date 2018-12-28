رغم, الامطار-, طبريا, تحتاج, 6, متر, مياه,

ويبلغ ارتفاع مستوى المياه في بحيرة طبريا 214.50- تحت سطح البحر.وبحسب سلطة المياه الاسرائيلية، فإنه حتى بعد هذا الارتفاع، فإن منسوب المياه يقف عند 1.5 متر تحت الأخطر الأحمر، وفقط 0.37 فوق الخط الأسود، وحتى تكون البحيرة ممتلئة ينقصها 5.70 متر.ويشار ان مستوى مياه البحرية ارتفع منذ بداية موسم الامطار 16 سم.

ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال اليومين الماضيين.

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