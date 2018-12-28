شهيد, و6, اصابات, على, حدود, غزة,

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة استشهاد كرم محمد نعمان فياض (26 عاما) متأثراً بجراحه التي اصيب بها مساء اليوم شرق خان يونس، فيما اصيب 6 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وشارك مواطنون اليوم في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة والتي تحمل عنوان" لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة".ودععت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار لأوسع مشاركة جماهيرية في الجمعة القادمة بعنوان "مقاومة التطبيع" معلنة انها بصدد استخدام خيارات نضالية جديدة هدفها الوقوف بحزم امام جرائم الاحتلال الاسرائيلي.