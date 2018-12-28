تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 19:52:51 مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب |  2018-12-28 19:07:18 رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه |  2018-12-28 19:06:10 شهيد و6 اصابات على حدود غزة |  2018-12-28 18:36:54 أول قطة مستنسخة في الصين ستولد في آذار 2019 |  2018-12-28 17:40:24 لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم |  2018-12-28 16:40:28 اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار |  2018-12-28 16:33:19 قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب |  2018-12-28 14:45:14 فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل |  2018-12-28 14:43:05 مصر.. جريمة قتل بسبب نصف جنيه |  2018-12-28 14:39:30 الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا |  2018-12-28 14:34:46 طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف |  2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شهيد و6 اصابات على حدود غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش الاسرائيلي  على حدود قطاع غزة.


وأفاد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة استشهاد كرم محمد نعمان فياض (26 عاما) متأثراً بجراحه التي اصيب بها مساء اليوم شرق خان يونس، فيما اصيب 6 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وشارك مواطنون اليوم في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة والتي تحمل عنوان" لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة".


ودععت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار لأوسع مشاركة جماهيرية في الجمعة القادمة بعنوان "مقاومة التطبيع" معلنة انها بصدد استخدام خيارات نضالية جديدة هدفها الوقوف بحزم امام جرائم الاحتلال الاسرائيلي.




كلمات متعلقة

شهيد, و6, اصابات, على, حدود, غزة,

تابعونــا

مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب 2018-12-28 | 19:52:51

لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث...

رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه 2018-12-28 | 19:07:18

ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...

تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة 2018-12-28 | 17:35:54

مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة...

اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار اجتماع طارئ للمجلس البلدي في ام الفحم عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق النار 2018-12-28 | 16:40:28

التأم المجلس البلدي في ام الفحم، ، بشكل عاجل وطارئ عقب جريمة القتل وحوادث اطلاق...

قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب 2018-12-28 | 16:33:19

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة...

الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا 2018-12-28 | 14:39:30

تتوالى المنخفضات الجوية على البلاد وترتفع معها نسبة الأمطار التي تتساقط بشكل...

طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف 2018-12-28 | 14:34:46

تعرض فياض صفوري، ابن قرية طرعان لإطلاق نار، مساء أمس الخمس، حيث كان عائدا من عمله...

اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران 2018-12-28 | 11:45:37

اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران...

تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية 2018-12-28 | 11:05:53

تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...

معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة 2018-12-28 | 09:43:01

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الجمعة شابين بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة شادية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسلخ ضبط الناصرة أسلحة الشرطة عبوات ذخيرة قنابل يدوية اطلاق نار اعتقالات اصابات شجار بين جيران مدينة شفاعمرو شرطة اسعاف أمين صنوبر السجن 5 سنوات 60 شهرا حكم محكمة كفر ياسف جبهة النصرة سوريا اوكسفورد البريطانية مؤتمر نساء لغة روان جمال نصار اول عربية افتتاح اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب مشتبه شاب من قرية الجش ترويج مخدرات حث قاصرين استخدام مدرسة يهودية الشمال اعتقال اتهام كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة مسيرة عيد البشارة الناصرة مشاركة واسعة البطريرك ثيوفيلوس مصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث عبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها تظاهرة منتجع الواحدة افطار محامين نقابة العرب وزيؤة القضاء شاكيد ايليت هدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي تمديد اعتقال المشتبه دهس الناصرة شرطي المنطقة الصناعية المحكمة حتى يوم الجمعة سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com