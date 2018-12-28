أول, قطة, مستنسخة, في, الصين, ستولد, في, آذار, 2019,

ستولد أول قطة مستنسخة في الصين في مارس/آذار 2019.

وستجري التجربة شركة بكين للتقنيات الحيوية من أجل تطوير تقنيات الاستنساخ الشامل للقطط فى ظروف اصطناعية.ولهذا الغرض، سيطبق الخبراء التقنيات التي استخدمت في استنساخ النعجة دوللي في عام 1996.وقال تشاو جيان بينغ، نائب مدير المشروع "إن هذا المشروع لا يكاد يكون ذو أهمية كبيرة من وجهة نظر علمية، لكننا نرى فيه إمكانات هائلة لسوق الاستنساخ الصيني".وأوضح أن القطط المستنسخة لن تكون مطابقة للثدييات المولودة بشكل طبيعي، ولكنها ستستمتع بنفس الشعبية بين محبي القطط.وأضاف الخبير أن القطة المستنسخة ستكون نسخة طبق الأصل عن الحيوان الذي استخدمت مواد جينية في إنشائه.