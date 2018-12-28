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لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خرج مواطنون سودانيون، اليوم الجمعة، للمشاركة في مظاهرات انطلقت في أعقاب صلاة الجمعة، في أنحاء العاصمة الخرطوم، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والعنف الذي طال العديد من المشاركين. واعتقلت السلطات الأمنية بعض القياديين المعارضين لسياسة الرئيس عمر البشير الذي تلقى الدعم من قبل مصر.



واليوم، دخلت المظاهرات الشعبية في السودان يومها العاشر. وقالت لجنة مؤلفة من منظمات المجتمع المدني السوداني في بيان "إن السلطات داهمت اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم واعتقلوا تسعة، من بينهم صديق يوسف، الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني، وقياديين آخرين من حزب البعث والحزب الناصري بقيادة سيد عبد الغني". كما أوقفت السلطات قادة في أبرز تحالفين للمعارضة هما "نداء السودان" وقوى "الإجماع الوطني". وتدعو المعارضة إلى رحيل البشير ونظامه.


ويعيش السودان منذ 10 أيام على وقع احتجاجات شعبية تمس العديد من المدن، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الخبز والوقود فضلا عن مشكل نقص السيولة.


وواجه النظام السوداني هذه التظاهرات بالقوة، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا، بينهم اثنان من قوات الأمن، وإصابة 219 متظاهرا بجروح متفاوتة الخطورة، حسب وزير الإعلام، بشارة جمعة أرو.




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