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تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة لمدة خمسة ايام على ذمة التحقيق في جريمة قتل الشابة شادية مصراتي 30 عاما وام لثلاثة اطفال حيث تم اطلاق النار عليها بالامس قرب منزلها


14 امرأة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام


وقُتلت منذ مطلع العام الجاري 14 امرأة كانت آخرهن شادية مصراتي، والدة ثلاثة أطفال، من سكان مدينة الرملة في جريمة إطلاق نار مساء، أمس، بالإضافة إلى قتل آمنة الزبارقة من اللد، وإيمان عوض في عكا، ويارا أيوب من الجش، ومنال الفريزات من عشيرة أبو رقيق بمنطقة النقب، ونساء وفتيات من مدينة يافا: سمر خطيب، الشقيقتان حياة ونورا ملوك، وفاديا قديس، وزبيدة منصور وريما أبو خيط من مدينة الطيرة، ورسمية طه- مصالحة من دبورية، ونورا أبو صلب من قرية خشم زنة غير المعترف بها في النقب وعفاف الجرجاوي من بلدة شقيب السلام.






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