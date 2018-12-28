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قتيل 40 عاما بحادث طرق على شارع 232 في النقب



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أنّه:"تلقت الشرطة بلاغا عن وقوع حادث طرق، بين سيارات ين على الطريق 232, قرب بلدة ريعيم. ووفق مصادر طبية، تم الإقرار عن وفاة أحد المسافرين بإحدى السيارات". وأضاف البيان:"قوة من الشرطة في المكان، والشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث. محققون مختصو حوادث طرق من مديرية النقب يجمعون البينات والأدلة في المكان"، 




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