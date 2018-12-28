مصر.., جريمة, قتل, بسبب, نصف, جنيه,

أمرت سلطات التحقيق في مصر بحبس شاب 4 أيام، بعدما قتل شابا آخر بسبب خلاف حول نصف جنيه (حوالي 0.27 دولار).

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن النيابة العامة في جنوب الجيزة، قررت حبس الجاني إثر الاشتباه في قتله شابا عمره 20 عاما، بمنطقة العمرانية القريبة من القاهرة.وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة أمرا بإجراء تشريح لجثة الضحية مينا جمال ودفنه، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص به، من أجل كشف ظروف وملابسات وفاته.وتلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا بشأن مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة في الصدر، حسبما نقل موقع "اليوم السابع".وأظهرت التحريات أن الضحية اختلف مع صاحب محل بقالة على باقي مشتريات قدره خمسون قرشا (نصف جنيه)، فيما تدخل شاب آخر (الجاني) وتشاجر مع جمال وطعنه بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته