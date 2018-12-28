أشارت صحيفة مقربة من نادي برشلونة الإسباني، إلى أن مدافع الفريق جيرارد بيكيه، سيعتزل بعد نهاية الموسم المقبل، للتفرغ لأمور "رئاسية" في النادي.

وقالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" إن الموسم المقبل سيكون الأخير للاعب المعتزل دوليا مع الفريق الكتالوني.وكشفت الصحيفة أن بيكيه، المدافع الشهير بعداوته للغريم ريال مدريد، سيكتب كلمة النهاية على مسيرته كلاعب، للتفرغ لحملة انتخابية لرئاسة نادي برشلونة.ومن المقرر أن تكون الانتخابات المقبلة في برشلونة عام 2021، حيث سيتوجب على بيكيه الانتصار بالأصوات على الرئيس الحالي جوسيب بارتوميو.ويمتلك بيكيه شعبية كبيرة بين مشجعي "البلوغرانا"، ويطلق عليه المشجعون لقب "إل بريزيدينتي" أو الرئيس، حيث يتنبأ له الجماهير رئاسة النادي بعد اعتزاله.وخلال الأشهر الأخيرة، سلط بيكيه تركيزه على مجالي الاستثمار والإدارة الرياضية، واشترى نادي "إف سي أندورا" الإسباني، حسبما أعلنت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا.ويهدف بيكيه إلى إعادة النادي للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.وكشفت صحف إسبانية أن مجموعة "كوزموس" الاستثمارية التي يمتلكها بيكيه، ستتحمل عبء سداد ديون ناديه الذي سيتم الإعلان عن اسم مدربه الجديد خلال أيام.وكان بيكيه قد أعلن الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية، أنه سوف يشتري أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.