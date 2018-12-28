تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 14:45:14 فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل |  2018-12-28 14:43:05 مصر.. جريمة قتل بسبب نصف جنيه |  2018-12-28 14:39:30 الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا |  2018-12-28 14:34:46 طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف |  2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |  2018-12-28 08:57:22 المحامي زكي كمال:بعد الإنتخابات سيواجه نتنياهو لوائح اتهام خطيرة تضطره للاختيار بين التنحي والاختفاء وبين السجن الفعلي |  2018-12-28 10:08:17 المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك |  2018-12-28 10:04:16 د. ذياب غانم : في "بوريا" نصلّح الصمامات القلبية بفتحة صغيرة في الصدر وبتخدير موضعي وليس بعملية قلب مفتوح |  2018-12-28 09:57:48 البروفيسور علي صغيَّر : شجيرات الصَّبْر قد تختفي من البلاد بسبب "مَنُّ الصَّبْر" الحشرة الدخيلة الفتَّاكة |  2018-12-28 09:43:01 معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة |  2018-12-28 09:33:30 فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-28 09:23:48 أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بيكيه يحدد موعد اعتزاله.. والسبب "رئاسي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشارت صحيفة مقربة من نادي برشلونة الإسباني، إلى أن مدافع الفريق جيرارد بيكيه، سيعتزل بعد نهاية الموسم المقبل، للتفرغ لأمور "رئاسية" في النادي.



وقالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" إن الموسم المقبل سيكون الأخير للاعب المعتزل دوليا مع الفريق الكتالوني.


وكشفت الصحيفة أن بيكيه، المدافع الشهير بعداوته للغريم ريال مدريد، سيكتب كلمة النهاية على مسيرته كلاعب، للتفرغ لحملة انتخابية لرئاسة نادي برشلونة.


ومن المقرر أن تكون الانتخابات المقبلة في برشلونة عام 2021، حيث سيتوجب على بيكيه الانتصار بالأصوات على الرئيس الحالي جوسيب بارتوميو.


ويمتلك بيكيه شعبية كبيرة بين مشجعي "البلوغرانا"، ويطلق عليه المشجعون لقب "إل بريزيدينتي" أو الرئيس، حيث يتنبأ له الجماهير رئاسة النادي بعد اعتزاله.


وخلال الأشهر الأخيرة، سلط بيكيه تركيزه على مجالي الاستثمار والإدارة الرياضية، واشترى نادي "إف سي أندورا" الإسباني، حسبما أعلنت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا.


ويهدف بيكيه إلى إعادة النادي للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.


وكشفت صحف إسبانية أن مجموعة "كوزموس" الاستثمارية التي يمتلكها بيكيه، ستتحمل عبء سداد ديون ناديه الذي سيتم الإعلان عن اسم مدربه الجديد خلال أيام.



وكان بيكيه قد أعلن الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية، أنه سوف يشتري أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.




كلمات متعلقة

بيكيه, يحدد, موعد, اعتزاله.., والسبب, "رئاسي",

تابعونــا

نيمار في علاقة عاطفية جديدة مع هذه الفاتنة نيمار في علاقة عاطفية جديدة مع هذه الفاتنة 2018-12-28 | 10:36:07

يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار قرر الدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد...

"رسالة" من محمد صلاح لكوليبالي بعد "الواقعة المهينة" "رسالة" من محمد صلاح لكوليبالي بعد "الواقعة المهينة" 2018-12-28 | 09:20:26

أسوة بعدد من نجوم العالم، علق النجم المصري محمد صلاح على حادثة العنصرية المهينة...

برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو 2018-12-27 | 23:30:13

تهرب إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني، من الحديث عن إمكانية...

برشلونة يقدم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي برشلونة يقدم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي 2018-12-27 | 16:50:29

قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم...

ميسي: ابني يقيّم مباريات برشلونة وهذا رأيي في رونالدو ميسي: ابني يقيّم مباريات برشلونة وهذا رأيي في رونالدو 2018-12-27 | 16:00:18

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حوار مطول مع صحيفة "الماركا" الإسبانية، عن...

بوفون يحسم أمر بقائه في باريس بوفون يحسم أمر بقائه في باريس 2018-12-27 | 14:16:59

ذكرت صحيفة "leparisien" الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي...

بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح 2018-12-27 | 13:15:20

بعد ساعات من دعوات في الصحف البريطانية، وصرخات على مواقع الإنترنت، تطالب بإيقاف...

زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة 2018-12-27 | 11:53:22

يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي الإسباني...

بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" 2018-12-27 | 10:47:35

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الشكوك ستتسلل إلى تفكير لاعبيه بشأن...

رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط 2018-12-27 | 09:11:08

أنقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة أولى هذا الموسم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقال سلمان عامر مقتل مشتبه ضلوع منير نبواني اطلاق نار جولس الناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع طلاب خريجو الفوج ال 16 مدرسة قاسم غانم الشاملة أ لقاء عطاء المغار قرية مشاركة شجرة انهارت انهيار على حافلة باص اصابة خطيرة بالغة شابة مسافرةالطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور اغلاق شارع كفركنا حرق اطارات رئيسي الشرطة حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدسمحل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم الجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية الرينة اعتداء اعتقال شابة ارهاب فيسوك تأييد شابة علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف مجدي الخطيب من مدينة عرابه اعتقال حركة اسلامية شق شمالي محطور تنظيم شبهة انتماء ابعاد عن القدس راهبات الناصرة شفاعمرو قداس المناولة الاولى مدرسة طلاب كنيسة أول قربانه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com