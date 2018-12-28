الأرصاد, الجوية, الفلسطينية, :, الشتاء, الحالي, الأفضل, منذ, 30, عامًا,

تتوالى المنخفضات الجوية على البلاد وترتفع معها نسبة الأمطار التي تتساقط بشكل لافت، فقد أكدت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن الشتاء الحالي هو الأفضل على مدار ثلاثين عاما ماضية.

وقال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد لـ "وطن"، إنه وخلال اللقاء الذي جمع خبراء الأرصاد الجوية الدوليين في القاهرة الشهر الماضي، فقد أجمعت النماذج العددية كافة على أن هذا الموسم سيكون الأغزر في تساقط الأمطار على مدار 30 عاما ماضية .ويشار الى أن معدلات الأمطار تجاوزت 60% من المعدل السنوي العام في الضفة الغربية وما زلنا في الأسبوع الأول من فصل الشتاء الذي بدأ في الواحد والعشرين من شهر كانون الأول، علما أن المناطق الشمالية والوسطى الأكثر حظا ووفرة في التساقط المطري.وفي هذا الصدد قال أبو أسعد إن المنخفض الحالي جلب أمطارا غزيرة، كان أعلاها في قلقيلية بحوالي 84 ملم وأدناها في أريحا بحوالي 9 ملم، بينما في الخليل حوالي 30 ملم، ورام الله 56 ملم، ونابلس 58 ملم.وأكد أنه ولغاية إعداد هذا التقرير فقد تجاوزت معدلات الأمطار 60% من المعدل السنوي العام في أغلب مناطق الضفة الغربية خصوصا المناطق الشمالية والوسطى.