تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 14:45:14 فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل |  2018-12-28 14:43:05 مصر.. جريمة قتل بسبب نصف جنيه |  2018-12-28 14:39:30 الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا |  2018-12-28 14:34:46 طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف |  2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |  2018-12-28 08:57:22 المحامي زكي كمال:بعد الإنتخابات سيواجه نتنياهو لوائح اتهام خطيرة تضطره للاختيار بين التنحي والاختفاء وبين السجن الفعلي |  2018-12-28 10:08:17 المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك |  2018-12-28 10:04:16 د. ذياب غانم : في "بوريا" نصلّح الصمامات القلبية بفتحة صغيرة في الصدر وبتخدير موضعي وليس بعملية قلب مفتوح |  2018-12-28 09:57:48 البروفيسور علي صغيَّر : شجيرات الصَّبْر قد تختفي من البلاد بسبب "مَنُّ الصَّبْر" الحشرة الدخيلة الفتَّاكة |  2018-12-28 09:43:01 معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة |  2018-12-28 09:33:30 فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-28 09:23:48 أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتوالى المنخفضات الجوية على البلاد وترتفع معها نسبة الأمطار التي تتساقط بشكل لافت، فقد أكدت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن الشتاء الحالي هو الأفضل على مدار ثلاثين عاما ماضية.



وقال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد لـ "وطن"، إنه وخلال اللقاء الذي جمع خبراء الأرصاد الجوية الدوليين في القاهرة الشهر الماضي، فقد أجمعت النماذج العددية كافة على أن هذا الموسم سيكون الأغزر في تساقط الأمطار على مدار 30 عاما ماضية           .


ويشار الى أن معدلات الأمطار تجاوزت 60% من المعدل السنوي العام في الضفة الغربية وما زلنا في الأسبوع الأول من فصل الشتاء الذي بدأ في الواحد والعشرين من شهر كانون الأول، علما أن المناطق الشمالية والوسطى الأكثر حظا ووفرة في التساقط المطري.


وفي هذا الصدد قال أبو أسعد إن المنخفض الحالي جلب أمطارا غزيرة، كان أعلاها في قلقيلية بحوالي 84 ملم وأدناها في أريحا بحوالي 9 ملم، بينما في الخليل حوالي 30 ملم، ورام الله 56 ملم، ونابلس 58 ملم.


وأكد أنه ولغاية إعداد هذا التقرير فقد تجاوزت معدلات الأمطار 60% من المعدل السنوي العام في أغلب مناطق الضفة الغربية خصوصا المناطق الشمالية والوسطى.




كلمات متعلقة

الأرصاد, الجوية, الفلسطينية, :, الشتاء, الحالي, الأفضل, منذ, 30, عامًا,

تابعونــا

طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف 2018-12-28 | 14:34:46

تعرض فياض صفوري، ابن قرية طرعان لإطلاق نار، مساء أمس الخمس، حيث كان عائدا من عمله...

اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران 2018-12-28 | 11:45:37

اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران...

تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية 2018-12-28 | 11:05:53

تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...

معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة 2018-12-28 | 09:43:01

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الجمعة شابين بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة شادية...

فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ 2018-12-28 | 09:33:30

تستمر تساقط الثلوج على جبل الشيخ،حيث تراكمت طبقة بسمك 15 سنتيمتر على السفح السفلي...

استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة 2018-12-28 | 09:17:56

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة وكسر...

صورة من غزة بين الأجمل عالمياً لعام 2018 صورة من غزة بين الأجمل عالمياً لعام 2018 2018-12-28 | 09:13:16

اختارت صحيفة “الجارديان” البريطانية، صورة التقطتها عدسة مصور فلسطيني خلال...

ملثمون يقتحمون بيتا في اكسال ويقيدون رجلا وامرأة بuد نهديدهما بسلاح ويسرقون مبلغا من المال ملثمون يقتحمون بيتا في اكسال ويقيدون رجلا وامرأة بuد نهديدهما بسلاح ويسرقون مبلغا من المال 2018-12-28 | 09:03:43

تحقق شرطة العفولة في ملابسات اقدام 3 مجهولين ملثمين على اقتحام بيت في قرية اكسال...

صور - الثلوج تكسو جبل الشيخ واجواء شديدة البرودة صور - الثلوج تكسو جبل الشيخ واجواء شديدة البرودة 2018-12-28 | 06:57:09

تساقطت الثلوج بكثافة منذ ساعات فجر اليوم الجمعة في موقع جبل الشيخ . وافيد ان...

طقس شديد البرودة واستمرار تساقط الامطار طقس شديد البرودة واستمرار تساقط الامطار 2018-12-28 | 06:14:07

الجمعة: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا احتراق بيت منزل ام الفحم اضرار جسيمة نيران اشتعال اطفاء اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله الشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري الريال يسقط البارسا بعشرة لاعبين في أول كلاسيكو لزيدانمتوسطة اصابة انقلاب سيارة مفرق مجد الكروم جراء حادث طرق انهيار جدار حائط ورشة بناء زخرون يعكوف مصرع وفاة عامل عربي قرية ابطنالشيخ سمير عاصي امام مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر نادي الليونز الناصرة تبادل رئاسة حفل مشاركة واسعة مدينة الثانوية الشاملة عيلوط المدرسة تحتفل عمال تخريج الفوج التاسع عشر طلابها قرية ضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة عكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك رئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح سخنين في الذاكرة معرض افتتاح مشاركة واسعة صور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com