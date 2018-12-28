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طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




تعرض فياض صفوري، ابن قرية طرعان لإطلاق نار، مساء أمس الخمس، حيث كان عائدا من عمله في الناصرة، وقام شا كان يركب خلف سائق دراجه نارية باطلاق الرصاص نحوه من مسافة قصيرة جدا، عند مدخل قرية كفركنا الجنوبي، وبلطف من الله نجا بأعجوبه، فيما الحق الرصاص أضراراً بالسيارة.

هذا وأعرب العديد من الأهالي عن شجبهم واستنكارهم للاعتداء، وعبروا عن تضامنهم مع فياض صفوري، علما أن محله في طرعان كان قد تعرض لعدة اعتداءات في الفترة الأخيرة. وينظر المواطنون بقلق إلى استمرار اعمال العنف ويطالبون الشرطة بالعمل للامساك بمطلقي النار ولجم أعمال العنف والتخريب.




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