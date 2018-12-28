اصابة, 3, اطفال, من, حورة, بالنقب, اثر, تسممهم, بسم, فئران,

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وتم نقل الاطفال الثلاثة الى المستشفى لاستكمال علاجهم هناك .وقد ناشدت الشرطة الاهالي بتوخي الحذر خاصة في فصل الشتاء والانتباه لللاطقال في البيت .

اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران .

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