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اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران .



وتم نقل الاطفال الثلاثة الى المستشفى لاستكمال علاجهم هناك .


وقد ناشدت الشرطة الاهالي بتوخي الحذر خاصة في فصل الشتاء والانتباه لللاطقال في البيت .




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