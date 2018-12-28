تجديد, انتخاب, حاييم, بيباس, رئيسا, لمركز, السلطات, المحلية,

تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت، رئيسا لمركز السلطات المحلية في البلاد، وذلك بحضور 135 من رؤساء البلديات والمجالس المحلية.وصرح السيد بيباس إثر انتخابه قائلا:"أحييكم على الثقة التي منحتموني، وعلى تفويضي الاستمرار في العمل، من أجل دعم وتقدم الحكم المحلي، والسلطات المحلية في إسرائيل. أشكر الجميع على المشاركة في العمل، وفي تحسين جودة الحياة لسكان الدولة. سوف نستمر سويا في تقوية حكم محلي راق في البلاد، يطمح في الحصول على استقلال اقتصادي، وعلى زيادة نفوذه في إدارة الدولة".