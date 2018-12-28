تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |  2018-12-28 08:57:22 المحامي زكي كمال:بعد الإنتخابات سيواجه نتنياهو لوائح اتهام خطيرة تضطره للاختيار بين التنحي والاختفاء وبين السجن الفعلي |  2018-12-28 10:08:17 المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك |  2018-12-28 10:04:16 د. ذياب غانم : في "بوريا" نصلّح الصمامات القلبية بفتحة صغيرة في الصدر وبتخدير موضعي وليس بعملية قلب مفتوح |  2018-12-28 09:57:48 البروفيسور علي صغيَّر : شجيرات الصَّبْر قد تختفي من البلاد بسبب "مَنُّ الصَّبْر" الحشرة الدخيلة الفتَّاكة |  2018-12-28 09:43:01 معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة |  2018-12-28 09:33:30 فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-28 09:23:48 أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء |  2018-12-28 09:19:22 بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا |  2018-12-28 09:18:47 عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر |  2018-12-28 09:17:56 استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





على انغام الموسيقى واجواء رائعة اختتمت الليلة الماضية في مدينة سخنين فعاليات مهرجان الموسيقى والفنون " كريسماس ماركت " بمشاركة الآلاف من اهالي سخنين والمنطقة .


اقيم المهرجان في القاعة الرياضية واستمرت فعاليات المهرجان ثلاثة ايام متتالية برعاية بلدية سخنين والمركز الثقافي .




كلمات متعلقة

اختتام, مهرجان, الموسيقى, والفنون, كريسماس, ماركت, في, سخنين,

تابعونــا

فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول 2018-12-27 | 11:46:12

اختتمت مدرسة الزهراء في الناصرة الفصل الأول من العام الدراسي بفعاليات وبرامج...

طلاب العاشر "المتميزون" من كابول يوزعون الحلوى مع بابا نويل في حيفا طلاب العاشر "المتميزون" من كابول يوزعون الحلوى مع بابا نويل في حيفا 2018-12-24 | 10:51:03

قام طلاب الصف العاشر المتميزون من ثانوية كابول بمرافقة المهرج الطبي الحيفاوي...

أمسية ثقافية "ليلة العلماء" في مدرسة الامل المشهد أمسية ثقافية "ليلة العلماء" في مدرسة الامل المشهد 2018-12-24 | 10:49:19

تزامناً مع نهاية الفصل الدراسي الأول وتمجيداً لأهمية العلم والعلماء، نظمت مدرسة...

أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة 2018-12-24 | 08:48:00

إن المشاركة والتواصل والتعاون بين الأهل والمدرسة يساهم في تحسين العملية...

أجواء ميلادية إحتفالية في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎ أجواء ميلادية إحتفالية في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎ 2018-12-21 | 09:20:18

مع إنتهاء الإمتحانات وبمناسبة إختتام الفصل الدراسي الأول وخروج الطلاب إلى عطلة...

ابداع طلاب البيولوجيا عتيد ام الفحم في عرض مشاريعهم ابداع طلاب البيولوجيا عتيد ام الفحم في عرض مشاريعهم 2018-12-20 | 10:29:31

عرض طلاب الصفوف العاشرة في المدرسة "الأهلية" عتيد ام الفحم تخصص بيولوجيا...

الخوارزمي الابتدائيّة في باقة تفوز بجائزة المعارف القطريّة الخوارزمي الابتدائيّة في باقة تفوز بجائزة المعارف القطريّة 2018-12-19 | 13:28:13

حصلت مدرسة الخوارزمي الابتدائيّة في مدينة باقة الغربيّة، على جائزة التّربية...

استمرار مشروع نربي للقيم تحت اشراف جمعية نساء من أجل المجتمع استمرار مشروع نربي للقيم تحت اشراف جمعية نساء من أجل المجتمع 2018-12-19 | 09:13:31

يستمر منتدى المرأة المسلمة في تنظيم دورات مع طبقة العاشر في المدرسة الشاملة ضمن...

مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات 2018-12-18 | 13:15:07

احتفلت العائلة الفرنسيسكانية الرئيسة والمديرة، الهيئة التدريسية، العاملون...

الحديقة (أ) يافة الناصرة تكرم المربي كيلاني كيلاني لتقاعده‎ الحديقة (أ) يافة الناصرة تكرم المربي كيلاني كيلاني لتقاعده‎ 2018-12-06 | 13:43:03

وسط أجواء حميمية دافئة مليئة بالحب والتقدير والعرفان والوفاء معطرة بشذى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids إلؤور أزاريا الجندي ادانة قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف الخليل اطلاق نار المحكمة أفعى داخل كيس غلاف خسة في مركز تجاري المركز زبونة امرأة عثور عامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة اضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎مصرع مسن بيت جن حادث دهس تعرض اصيب شرطة اسعاف مصرع الشيخ توفيق احمد قبلان مقتل رجل اطلاق نار الرامة الشرطة قرية اسعاف حسين قبلان بيت جن سيارته مدخل محطة وقود مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق طلاب طب عرابة كفر قاسم رومانيا شراء سيارة مسروقة افراج اعتقال سجون انزلاق خلاط باطون طمرة اصطدام سيارتين اصابة امرأة عامود كهرباء مصرع اصابة شاب اخر اصابة متوسطة حادث طرق مروع شارع 6 الجنوب كريات جت كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو تظاهرة رفع شعارات عائلة دوابشة قرية دوما محكمة مركزية اللد اصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائياصابتان خطيرتان حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب حيفا الشرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com