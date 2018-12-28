اختتام, مهرجان, الموسيقى, والفنون, كريسماس, ماركت, في, سخنين,

على انغام الموسيقى واجواء رائعة اختتمت الليلة الماضية في مدينة سخنين فعاليات مهرجان الموسيقى والفنون " كريسماس ماركت " بمشاركة الآلاف من اهالي سخنين والمنطقة .اقيم المهرجان في القاعة الرياضية واستمرت فعاليات المهرجان ثلاثة ايام متتالية برعاية بلدية سخنين والمركز الثقافي .

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