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وفاء الكيلاني تظهر لأول مرة مع نجليها.. وتيم حسن يعلق..



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





فاجأت الإعلامية المصرية وفاء اكيلاني جمهورها بنشرها أول صورة تجمعها بابنها “ريان” وابنتها “جودي” من زيجتها الأولى.


الإعلامية المصرية نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: ” بـِسم الـلَّـه مــاشــاء الــلَّــه عليكم ياولادي.. ربنا يحميكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه يا أحلى حاجة في دنيتي ويارب يخليلكم ولادكم”.


ومن جانبه علق الفنان السوري تيم حسن، زوج وفاء، على صورتها مع أولادها، بقوله: “ما شاء الله.. الله يحفظهم ويخليلك ياهم حبايبي”.


يُذكر أن وفاء الكيلاني احتفلت بعقد قرانها على تيم حسن مايو 2017، وهو الزوج الثاني في حياة الإعلامية المصرية بعد زوجها السابق طوني مخايل، الذي انفصلت عنه عام 2016، وقد انجبت منه طفلين هما «جودي، وريان»، في الوقت الذي سبق لتيم وتزوج من الفنانة السورية ديمة بياعة التي انفصل عنها عام 2012 بعد زواج استمر 10 سنوات، وقد اثمر زواجهما عن طفلين هما “فهد وورد”.


ووفاء الكيلاني تقوم حاليا بتقديم برنامجها “تخاريف” والذي تقدمه كل يوم إثنين على شبكة قنوات MBC.




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