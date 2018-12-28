تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |  2018-12-28 08:57:22 المحامي زكي كمال:بعد الإنتخابات سيواجه نتنياهو لوائح اتهام خطيرة تضطره للاختيار بين التنحي والاختفاء وبين السجن الفعلي |  2018-12-28 10:08:17 المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك |  2018-12-28 10:04:16 د. ذياب غانم : في "بوريا" نصلّح الصمامات القلبية بفتحة صغيرة في الصدر وبتخدير موضعي وليس بعملية قلب مفتوح |  2018-12-28 09:57:48 البروفيسور علي صغيَّر : شجيرات الصَّبْر قد تختفي من البلاد بسبب "مَنُّ الصَّبْر" الحشرة الدخيلة الفتَّاكة |  2018-12-28 09:43:01 معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة |  2018-12-28 09:33:30 فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-28 09:23:48 أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء |  2018-12-28 09:19:22 بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا |  2018-12-28 09:18:47 عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر |  2018-12-28 09:17:56 استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نيمار في علاقة عاطفية جديدة مع هذه الفاتنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار قرر الدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد انفصاله للمرة الثانية عن حبيبته السابقة برونا ماركيزين.



فقد ظهرت شائعات كثيرة بشأن دخول مهاجم باريس سان جيرمان في علاقة مع عارضة الأزياء البرازيلية ماري تافاريس، بعد انتشار صور لهما معا.


وظهر نيمار البالغ عمره 26 عاما مع تافاريس 20 عاما في إحدى الحفلات خلال قضاء الدولي البرازيلي فترة الإجازة الشتوية في بلاده.


ونشرت العارضة الشهيرة صورتها مع نيمار على حسابها في "انستغرام" الذي يتابعه 183 ألف شخص حول العالم، ما دفع تقارير صحفية للإشارة إلى أن ماري ستكون صديقة نيمار الجديدة.




كلمات متعلقة

نيمار, في, علاقة, عاطفية, جديدة, مع, هذه, الفاتنة,

تابعونــا

"رسالة" من محمد صلاح لكوليبالي بعد "الواقعة المهينة" "رسالة" من محمد صلاح لكوليبالي بعد "الواقعة المهينة" 2018-12-28 | 09:20:26

أسوة بعدد من نجوم العالم، علق النجم المصري محمد صلاح على حادثة العنصرية المهينة...

برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو 2018-12-27 | 23:30:13

تهرب إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني، من الحديث عن إمكانية...

برشلونة يقدم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي برشلونة يقدم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي 2018-12-27 | 16:50:29

قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم...

ميسي: ابني يقيّم مباريات برشلونة وهذا رأيي في رونالدو ميسي: ابني يقيّم مباريات برشلونة وهذا رأيي في رونالدو 2018-12-27 | 16:00:18

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حوار مطول مع صحيفة "الماركا" الإسبانية، عن...

بوفون يحسم أمر بقائه في باريس بوفون يحسم أمر بقائه في باريس 2018-12-27 | 14:16:59

ذكرت صحيفة "leparisien" الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي...

بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح 2018-12-27 | 13:15:20

بعد ساعات من دعوات في الصحف البريطانية، وصرخات على مواقع الإنترنت، تطالب بإيقاف...

زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة 2018-12-27 | 11:53:22

يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي الإسباني...

بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" 2018-12-27 | 10:47:35

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الشكوك ستتسلل إلى تفكير لاعبيه بشأن...

رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط 2018-12-27 | 09:11:08

أنقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة أولى هذا الموسم...

رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود 2018-12-27 | 08:49:24

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إن ليونيل ميسي لم يرحل قط...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف سخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنينبديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة حريق مدرسة بلدة قرية نحف اضرار جسيمة دون اصابات اضرار جسيمة في المكان البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون بث مباشر :بورنموث و مانشستر سيتياصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار موظف بارز في مجلس شعب مشتبه النصب الاحتيال خيانة الامانةسائق حيفا شاحنة حادث طرق مروع الفريديس قبل اسبوعين ضحايا لائحة اتهام محكمة من يافا 3 قتلى لينا خلايلة فيسبوك نجوى كرم شط بحر الهوى سخنين سفينة mbcرأس العين مدرسة فعالية احتفال الاسراء المعراج عرابة طلاب احتفال صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار فارس جريس سعيد شاكالا هندسية الطفل اخراج قطع مغناطيسية يلعب مستشفى بوريا سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com