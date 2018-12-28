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مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وضع خبراء شركة سياحة "Biblio Globus"، قائمة بأكثر الوجهات السياحية شيوعا بين المدن الروسية والأجنبية لعام 2018.



وحلل الخبراء أكثر من مليون رحلة سياحية جرت عام 2018 إلى 50 وجهة روسية وأجنبية. وتبين أن مدينة سوتشي احتلت المركز الأول لسياح هذا العام الذين اختاروها دون غيرها.


كما دخلت القائمة مدن ومناطق سياحية روسية أخرى كمنتجعات إقليم كراسنويارسك وشبه جزيرة القرم (أنابا وتوابسي وغيلينجيكي)، وإقليم ستافروبل ومدن الطوق الذهبي وسط روسيا.


ومن بين الدول الأجنبية التي دخلت التصنيف، تركيا وقبرص واليونان وتونس. وشملت القائمة أيضا إسبانيا وبلغاريا والجبل الأسود وجمهورية الدومينيكان والتشيك وأبخازيا.




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