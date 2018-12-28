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المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك



  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق
  • *الحد الأقصى لقيمة التعامل نقدًا هو 11 ألف شيكل بين المصالح التجارية و50 ألفًا بين الأفراد




مع مطلع العام الجديد في 1/1/2019 يبدأ سريان قانون تقليص استخدام الدفع نقدًا أو "قانون تقليص التعامل النقدي" الذي أقرته الكنيست في آذار الماضي تحت شعار محاربة السوق السوداء والحد من انتشار المال الأسود والمقدرة قيمته بحوالي 350 مليار شيكل وما يعادل 22% من إجمالي الناتج القومي الخام في الدولة. ويهدف القانون إلى وضع قيود على استخدام المبالغ النقديّة والشيكات القابلة للتداول ويحمل في طياته تغييرًا جوهريًّا وسيكون له تأثير في القطاع الخاصّ وكذلك في قطاع الأعمال. وأول المتضررين من هذا القانون المجتمع العربي لما يتم فيه من تعاملات نقدية بمبالغ كبيرة."والقانون لا يزال غير مفهوم بنسبة مئة بالمئة حتى للمختصين الماليين والقانونيين لصعوبة التأويلات والإلفافات فيه. ومن إسمه " قانون تقليص التعامل النقدي" لا يعني منع التعامل".هذا ما يقوله ل"الصنارة" المحامي عيسى بربارة مشيرًا الى أن اقتراح القانون "كان قُدم لأول مرة في تموز سنة 2014 بناءً على توصيات "لجنة لوكير" التي بحثت قضية الحد من استخدام النقد في االقتصاد الإسرائيلي وأشارت بين ما أشارت اليه أن حوالي خمس النشاط الإقتصادي في إسرائيل يتم في السوق السوداء. وشرحت اللجنة أن مصدر النقد المجهول يجعل من المستحيل الكشف عن هوية مستخدميه، وهذا يسمح بسهولة بالقيام بمعاملات مالية دون علم السلطات الختصة وبالتالي يمكن من خلال استخدام النقد التهرب من دفع الضرائب، وغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية والمندرجة تحت مسميات عدة منها الحرب الدائرة في العالم السفلي. ولذلك أوصت اللجنة بالحد تدريجيًا من استخدام النقد وغيره من طرق الدفع الورقية، وبالمقابل تطوير وسائل الدفع الألكترونية وزيادة استخدامها.وهذا ما بأنا نشاعده في الفترة الأخيرة من خلال انتقال البنوك الي التعامل الرقمي الكلي".وحول مدى التأثير السلبي على المجتمع العربي والتعاملات النقدية السائدة فيه جراء هذا القانون قال المحامي عيسى بربارة:"الغالبية الساحقة للإدخار في المجتمع العربي هي الإدخار النقدي في البيوت وليس عبر البنوك وبالتالي فان التعامل المالي بأكثريته هو تعامل نقدي. وما تدخره العائلة العربية هو إما لشراء قطعة أرض أو منزل أو سيارة وكذلك ما تدخر الأسرة العربية لشراء المصاغ أو ما الى ذلك .وقد شهدنا ما أحدثته حتى الآن الثورة الرقمية في البنوك من عقبات وصعوبات للمسنين العرب الذين تعاملوا مع البنوك من خلال الموظفين وها هم مضطرون اليوم للتعامل الرقمي مع كل ما يحمل ذلك من صعوبات . أضف الى ذلك هناك نقطة مهمة تتعلق بالقروض التي يحصل عليها المواطن العربي فعلى سبيل المثال ما يتعلق بقروض الإسكان "المشكنتا" , فحسب معطيات بنك اسرائيل لسنة 2017 فان 2% فقط من المجمل الكلي للحاصلين على هذه القروض كانوا من المواطنين العرب والفائدة على القروض المعطاة للعرب أعلى من تلك المعطاة للمستحقين اليهود لأسباب تتعلق ب"خطورة عدم الدفع" .هذا كله يعتبر في ميزان السلبيات .لكن من الضرورة التأكيد على أن القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض أي قيود على ذلك بل يفرض القيود على التعامل النقدي ويضع الحدود الضابطة لذلك".


الصنارة: كيف يعمل القانون وكيف يتم ضبط التعامل او ماهي الوسائل الضابطة لهذا التعامل النقدي وهل يشمل ذلك الشيكات ؟ 


المحامي بربارة: يضع القانون قيودًا على المعاملات التي يمكن الدفع نقدًا مقابلها وبالشيكات ايضًا وذلك على النحو التالي:


القيود المفروضة على استخدام الدفع نقدًا-


أ.حتى 11,000  شيكل جديد،عندما يكون مانح أو متلقّي المدفوعات مصلحة تجاريّة.


ب.حتى 50,000 شيكل جديد، عندما يكون طرفا المعاملة ليسا أصحاب مصلحة تجاريّة.

ج.حتى 55,000 شيكل جديد، عندما يكون أحد أطراف المعاملة سائحًا.

د.حتى 11.000  شيكل جديد،فيما يتعلّق بالاستلام أو الدفع نقدًا لأجرة العمل، التبرّع، أو القرض، باستثناء القرض الذي تمنحه الجهات الماليّة الخاضعة للرقابة.


هـ .50,000 شيكل جديد،فيما يتعلّق باستلام أو الدفع نقدًا مقابل الهديّة.ولكن في ما يتعلق بتحويلات نقدية داخل العائلة حسب التعريف القانوني لإبن العائلة , فإن القانون لا يسري ولا توجد أي قيود.


*كل معاملة قيمتها فوق الأرقام أ‘لاه توجب دفع حتى 10% نقدًا. فاذا اشتريت تلفازًا بقيمة 15000 شيكل تستطيع دفع 1500 شيكل ( 10% ) نقدًا والباقي ليس نقدًا بالفيزا او شيكات.


و. لا يتلقّى المحامون والمحاسبون مبالغ نقديّة، تزيد عن المبالغ المذكورة أعلاه، عندما يقدّمون خدمات أعمال للزبون.


أما القيود المفروضة على استخدام الشيكات وتحويلها فهي: 


أ. حظر تحويل الشيكات أو تلقيها التي تمّ تحويلها من دون أن تكون تفاصيل الشخص الذي حوّل الشيك مدوّنة على الشيك “شيك مفتوح” عندما يكون مقدّم الشيك صاحب مصلحة تجاريّة.أي ممنوع التعامل مع "شيك مفتوح"..


ب. الحظر كما ذُكر سابقًا بالشيك الذي يتجاوز مبلغ5,000 شيكل جديد، عندما يكون مانح ومستلم الشيك ليسا أصحاب مصلحة تجاريّة.


ج. يحظر على البنك سداد قيمة الشيك من دون أن يكون اسم المستفيد مذكورًا عليه، أو الشيك المحوّل الذي يتجاوز مبلغ 10,000 شيكل جديد، إذا تمّ تحويله أكثر من مرّة واحدة أو مرّتين وإذا كانت عمليّة التحويل الثانية لصالح هيئة ماليّة خاضعة للإشراف، أو إذا لم تذكر عليه تفاصيل الشخص الذي قام بتحويل الشيك والشخص الذي جرى تحويل الشيك لصالحه ورقم هويّة الشخص الذي حوّل الشيك.


الصنارة: أحد أوجه التعامل النقدي في مجتمعنا هو الأعراس فكيف يستطيع صاحب العرس سداد تكاليف العرس بما يشمل القاعة وهي بعشرات آلاف الشواقل وعادة يتم الدفع نقدًا؟


المحامي بربارة:هذا أحد أهداف منع المال الأسود.لكن القانون أعطى صفة الهدية لغاية 50 ألف شيكل.ولكن بما ان صاحب القاعة يعتبر مصلحة تجارية اذن هو مقيد حسب نص القانون بتلقي مبلغ نقدي 11000 نقدًا فقط. .وهنا يجب الإشارة مثلاً الى أن القانون لا يسري على تحويل الأموال بين أفراد الأسرة.كما انه لا يسري على تحويلات الدولة ومؤسساتها.  


الصنارة: وما هي العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين؟


المحامي بربارة: تتعلق العقوبات بقيمة مبلغ الخالفة وهو مجموع "الدفعة النقدية"، أو الشيكات أو الشيكات المنقولةالتي لت تحتوي على التفاصيل المطلوبةأو المقابل او الدفعات التي تم استلامها دون توثيق. 


*فإذا كان مبلغ المخالفة حتى 25000 - فإن نسبة العقوبة هي 15 %من مبلغ المخالفة.


* وإذا تجاوز مبلغ المخالفة 25000 شيكل وحتى 50000 شيكل - فإن نسبة العقوبة هي 20 %من مبلغ المخالفة.

* وإذا تجاوز مبلغ المخالفة 50000 شيكل - فإن نسبة العقوبة هي 30 %من مبلغ المخالفة.


وهناك طريقة حسابية لحساب المخالفات وكيفية تقديرها .إضافى الى عقوبات خاصة على المحامين والمحاسبين في حال تجاوزهم لها القانون.


والخلاصة , هناك الكثير من الانتقادات للقانون، لأنّ التعليمات والقيود صعبة للغاية وتسري بحجم كامل اعتبارًا من الأوّل من كانون الثاني 2019 دون تطبيقها تدريجيًّا، 

بالإضافة إلى ذلك، فهذا القانون بإمكانه المسّ بالفئات السكّانيّة الضعيفة التي وبسبب القيود من جانب البنوك لا يمكنها استعمال بطاقة الائتمان أو الشيكات. وبطبيعة الحال فان المجتمع العربي أول وأكثر المتضررين من هذا القانون حيث كم أشرنا  يعدّ استخدام الدفع نقدًا أمرًا شائعًا لا سيّما في المعاملات المتعلّقة بالعقارات التي تكون فيها مبالغ المعاملات كبيرة،وينبغي التيقن من الأمور والإستعداد للتعامل مع واقع جديد ابتداءً من الأسبوع القادم .وبرأيي المتواضع  وبسبب تعليمات القانون الصارمة، كان من المفروض تطبيق التعليمات تدريجيًّا، لأنّ حجم تأثيره يشمل جميع السكّان وليس فقط قطاع الأعمال، كما أنّ القانون ينطوي على تغيير جذريّ يؤثّر في الكثير من مجالات الحياة.كان من الستحسن البدء مثلاً بتنفيذ القانون وتأجيل تطبيق العقوبات حتى نهاية شهر ايلول مثلاً.








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