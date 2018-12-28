بطرس شكري ابو منه إنسان وباحث جمع العلم والمعرفة ونشرهما ليستفيد منهما كل طالب علم

بقلم: بروفسور جورج قنازعغيبت المنية في هذا الأسبوع أحد كبار الباحثين المعاصرين في تاريخ الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، هو الأستاذ بطرس شكري أبو منه، المحاضر في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا. وقد كان لرحيله أثر بالغ على أهله ومحبيه وعارفي فضله في مجال البحث العلمي، وعلى طلابه الذين عرفوه أستاذاً مخلصاً ومرشداً دقيق المعرفة، وعلى زملائه الذين أكبروا فيه تواضعه وإنسانيته.كان الأستاذ بطرس رجلاً عصامياً ولد لعائلة فقيرة في الرملة في سنة 1932، وبعد وفاة والده الذي كان يعمل موظفاً في دائرة البريد عادت أمه إلى اللد لتكون قريبة من عائلتها، وهناك حصل بطرس على دراسته الابتدائية ثم الثانوية التي أنهاها في يافا. بعد فترة التحق ب بالجامعة العبرية ودرس التاريخ العام والفلسفة، ثم تابع دراسته في تاريخ الشرق الأوسط ليتخصص في التاريخ العثماني، ثم التحق بجامعة أكسفورد ونال شهادة الدكتوراة على بحثه عن التاريخ العثماني والطرق الصوفية خاصة، بإشراف بروفسور ألبرت حوراني.عند عودته إلى البلاد التحق الدكتور بطرس في سنة 1971 بقسم دراسات الشرق الأوسط في المعهد الجامعي بحيفا الذي تحول بعد فترة وجيزة إلى جامعة حيفا بعد أن حصل على موافقة مجلس التعليم العالي على استقلاله عن الجامعة العبرية. في هذا القسم بذل الدكتور بطرس كل جهد في البحث والتدريس وإرشاد الطلاب بأبحاثهم في الدراسات العليا، ونشر الأبحاث التي أجراها بنفسه في المجلات المتخصصة، ونتيجة لكل ذلك وتقديراً لجهوده المباركة منحته جامعة حيفا لقب الأستاذية. وقد برز من بين طلابه من أرشدهم في أثناء كتابتهم لرسالة الدكتوراه حتى وصل بعضهم إلى أن يزامله في العمل معه بنفس القسم.ويلاحظ كل من يتصفح منشورات بروفسور أبو منه أنه أولى اهتماماً كبيراً للتغيرات التي طرأت على الدولة العثمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. تناول التنظيمات أو الإصلاحات التي أدخلت على نظام الحكم في الدولة العثمانية في أواسط القرن التاسع عشر وانتشار الطريقة الصوفية النقشبندية وأثرها على بعض السلاطين الأتراك. كما بحث في حركات صوفية أخرى كان لها أثر كبير على بعض السلاطين، خصوصاً الطريقة الرفاعية التي كان السلطان عبد الحميد أحد أتباعها. وبجدر بنا أن نلاحظ أن البحث في التاريخ العثماني لهذه الفترة يقتضي معرفة اللغة التركية/العثمانية التي كانت تكتب بالحرف العربي، وهي تختلف عن التركية المعاصرة التي تحولت في أيام مصطفى كمال أتاتورك إلى الحرف اللاتيني واختلفت كثيراً عن اللغة السابقة.وقد تجاوزت مجهودات بروفسور أبو منه العمل الرسمي لتأخذ له مكاناً في العمل الثقافي الاجتماعي في مدينة حيفا. عمل مع وزارة المعارف حين طُلب منه أن يرأس لجنة خاصة لوضع منهاج تدريس التاريخ للمدارس العربية، وكان عضواً في اللجنة البلدية في حيفا لشؤون التعليم وكان له فيها دور فاعل، خاصة في عمله الدؤوب نحو إنشاء مدرسة تكنولوجية للمواطنين العرب في البلاد. كل ذلك أهّله لأن تعتبره البلدية "عزيز حيفا" (יקיר חיפה)، كما كان عضواً في لجنة المعارف الأرثوذكسية التابعة للطائفة الأرثوذكسية في حيفا، وهي اللجنة التي تدير شؤون الكلية الأرثوذكسية، هذا الصرح العلمي الثقافي العربي البارز منذ سنة 1952. هنا أيضاً كان لبروفسور بطرس دور بنّاء فاعل أكسبه احترام وتقدير الكثيرين. لذلك كله تداعى العديد من معارفه لبحث أفضل السبل لتكريمه، فكان أن صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت ورام الله في سنة 2011 كتاب تكريمي ضخم بعنوان مقالات تاريخية تكريماً للاستاذ الدكتور بطرس أبو منه، إعداد وتحرير الأساتذة عطالله قبطي وجوني منصور ومصطفى عباسي. يضم هذا الكتاب مجموعة من المقالات لمؤرخين من البلاد ومن الخارج في ثلاثة أبواب، تعالج مقالات الباب الأول مواضيع مختلفة في الفكر والمجتمع الإسلامي، ويضم الباب الثاني ما كتبه الباحثون عن الدولة العثمانية، أما الباب الثالث فيتناول تاريخ فلسطين الحديث. يقيناً سيظل هذا الكتاب مرجعاً للمهتمين بتاريخ الدولة العثمانية، وسيظل اسم بروفسور أبو منه محفوراً في أذهان الجمهور الواسع لأجيال وأجيال.بعد ما تقدم لا بد لي أن أذكر أنني التقيت بطرس أبو منه لأول مرة في أوائل الستينيات من القرن الماضي في الجامعة العبرية بالقدس، حيث كان يدرس في المراحل الأخيرة للحصول على اللقب الثاني في تاريخ الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الوقت ربطتنا صداقة صادقة تحولت فيما بعد إلى صداقة عائلية بعد زواجه من رفيقة دربه السيدة نائلة حنا نقارة أطال الله عمرها، كما تلازمنا في العمل بنفس المؤسسة، جامعة حيفا، بطرس في قسم التاريخ وأنا في قسم اللغة العربية.كان بطرس إنساناً متواضعاً كما عرفه زملاؤه وطلابه. وأذكر أنني حين كنت رئيساً للمركز اليهودي-العربي في جامعة حيفا قررنا إصدار كتيب فيه مجموعة من المقالات لباحثين من الجامعة، وكان بطرس أحد هؤلاء الباحثين. طلبت من كل كاتب مقال أن يرسل لي سيرة ذاتية مختصرة وصورة لنضعها في مقدمة المقال تعريفاً بصاحبه. بعد أيام وصلتني من بطرس صورة مع كلمات يعتذر فيها عن إرسال سيرة ذاتية، لأنه كما كتب: "لا أظن أن الأمر ضروري. ربما تكفي جملة محاضر في جامعة حيفا."هذا هو بطرس أبو منه الذي لا يمكن لكلمات قليلة أن تفيه حقه. إنه الإنسان أولاً وقبل كل شيء، ثم هو الأستاذ الباحث المحقق الذي جمع العلم والمعرفة ثم نشرهما ليستفيد منهما كل طالب علم، وهذا هو إرثه الذي لن تمحوه الأيام.رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه جنات الخلود.