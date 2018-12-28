التطوَر التكنولوجي والابتكارات المختلفة في مجال الأجهزة الطبية وتطوير العلاجات المختلفة جعلت أمراض القلب والأوعية الدموية ،التي كانت في الماضي عامل الوفاة الأوّل, جعلت منها امراضاً وحالات يمكن معالجتها والشفاء منها. بالإضافة الى ذلك فإنّ وجود أطباء مؤهلين ومتخصصين في أمراض وجراحة القلب أتاح إمكانية الشفاء للكثيرين من المرضى, هذا الى جانب توفّر المنالية للمرضى أن يتعالجوا في مستشفيات قريبة من أماكن سكناهم وبدون الحاجة الى الانتظار شهوراً طويلة لاجراء عمليات طارئة وعاجلة. فإذا كان تجرى عمليات القلب المفتوح, في السابق, في مستشفى واحد أو اثنين في الدولة, أصبح الأمر ممكناً اليوم في عدد كبير من المستشفيات, أحد هذه المستشفيات مستشفى پوريا قرب طبريا.حول هذا الموضوع والأساليب الحديثة في علاج ومداواة مشاكل القلب والأوعية الدموية, الجراحية وغير الجراحية, أجرينا هذا اللقاء مع الدكتور ذياب غانم مدير قسم العناية المكثّفة للقلب في مستشفى پوريا, أخصائي الأمراض الباطنية وأمراض القلب المتخصّص بالقسطرة وزراعة منظّم دقات القلب."الصنارة": حدثنا عن عملك في المستشفى ومجال اختصاصك!د. غانم: منذ 15 عاماً أعمل في مستشفى پوريا حيث عملت في القسطرة وزراعة منظّمات دقات القلب لمدة عشر سنوات, وقبل خمس سنوات أصبحت مديراً لقسم العناية المكثفة للقلب وأقوم أيضاً بجميع عمليات القسطرة وبضمن ذلك فتح الشرايين المسدودة بالرفاصات أو الدعامات. كذلك نعالج الشرايين المسدودة في الرجلين بواسطة القسطرة أيضاً من خلال وضع الدعامات فيها. ومنذ حوالي ثلاث سنوات أصبحنا نغيّر الصمّامات في الشرايين بواسطة القسطرة وليس بعمليات القلب المفتوحة."الصنارة": متى تقرّرون أنه يجب تغيير الصمّام الشرياني؟د. غانم: الأعراض لحدوث انسداد بالصمام هي ضيق في التنفّس وألم في الصدر خلال بذل أي مجهود وفقدان الوعي والشعور بالتعب والإعياء أثناء المشي, وكذلك الذبحة الصدرية. هناك حالات يكون الانسداد جزئياً والأمر يوجب مواصلة اجراء الفحوصات ومتابعة وضع الانسداد, ولكن عندما تظهر العلامات المذكورة أعلاه يصبح من الضروري تغيير الصمّام."الصنارة": هل أصبح بالإمكان تغيير الصمّام فقط بالقسطرة بدون الحاجة الى العملية الجراحية؟د. غانم: عادة, الصمام يتم تغييره بالعملية الجراحية, أي بعملية قلب مفتوح, بمعنى أنه يتم فتح الصدر ووضع الصمّام, الذي يكون موقعه بين البطيْن الأيسر وبين الشريان الرئيسي (الأورطي). وهناك نوعان من الصمامات: الاصطناعي والبيولوجي."الصنارة": أيهما أفضل؟د. غانم: الصمّام الاصطناعي يصمد لفترة 20 - 30 سنة ولكن تكون حاجة لإعطاء المريض دواء الكومادين لتمييع الدم لمنع حدوث جلطة على الصمام ولمنع انسداده. وكل من يتعالج بالكومادين عليه اجراء الفحوصات مرّة او مرتين في الأسبوع للتأكد من أنه متوازن من حيث كمية الكومادين, فإن كانت الكمية اكثر من المطلوبة يحصل له نزيف واذا كانت أقل من المطلوب تحصل جلطة على الصمّام. كذلك يُمنع من كل من يتعالج بالكومادين من أكل الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر لأنه يهاجم ڤيتامين K وبالتالي تؤثر الخضراوات على مفعول الكومادين. كذلك هناك أدوية يجب الامتناع عن أخذها مع الكومادين مثل دواء الپروكور لمعالجة الاضطراب في دقات القلب. وفي مثل هذه الحالات يكون عليه اجراء الفحوصات بوتيرة اكبر. اما الصمام البيولوجي فمن حسناته أنه لا تكون حاجة للعلاج بالكومادين ولكنه يصمد لمدة 15- 20 سنة كحد أقصى, حيث تكون حاجة الى تغييره. لذلك يتم زرع الصمّام الاصطناعي في الأشخاص صغيري السن (40 سنة أو أقل), في حين نقوم بزرع الصمّام البيولوجي لدى المسنين (70 - 85 سنة), وبذلك نتجنّب مضاعفات الكومادين."الصنارة": في أي حالات يتم زرع الصمام بعملية جراحية وفي أي حالات بالقسطرة؟د. غانم: لدى الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل خطر لإجراء العملية الجراحية نفضّل أن يتم تغيير الصمام بالعملية. أما المرضى المسنون والذين لديهم مشاكل في الرئتين وفي الكلى أو المرضى بالسكري والسكر لديهم غير متوازن فتكون العملية الجراحية لديهم خطيرة وإمكانية حصول المضاعفات كبيرة لذلك نغيّر الصمام عن طريق القسطرة. كذلك فإن الشفاء من العملية الجراحية يستغرق عدة أشهر بينما في القسطرة يسرّح المريض الى البيت بعد 3 أيام ويعود الى حياته الطبيعية خلال فترة قصيرة."الصنارة": كيف يتم تغيير الصمام عن طريق القسطرة؟د. غانم: تغيير الصمّام بالقسطرة يكلّف اكثر بكثير من العملية الجراحية, حوالي مئة ألف شيكل (يشمل تكاليف المكوث في المستشفى). والتغيير بالقسطرة يتم بواسطة إدخال أنبوبة القسطرة عن طريق الشريان في الرجل, واليوم أصبح بالإمكان إجراء ذلك بتخدير موضعي ودواء مدوّخ وليس بالتخدير الكلي. وبخلاف العملية الجراحية التي يتم فيها إزالة الصمّام الأصلي ووضع الصمام الجديد مكانه, في القسطرة نضع الصمام الجديد بداخل الصمّام القديم."الصنارة": أليس هنك تخوّف من أن يتحرّك الصمّام المزروع من مكانه؟د. غانم: في الزرع قد يتحرك الصمام المرزوع وفي مثل هذه الحالة يمكن وضع صمّام فوق صمام آخر, ولكن هذا أمر نادر. ولكن لا يمكن أن يتحرك الصمّام مع سائل الدم لأن حجمه لا يسمح له. بينما في العملية الجراحية نقوم بوضع صمام جديد مكان الصمام القديم."الصنارة": ما هي وظيفة الصمّام؟د. غانم: وظيفة الصمام هي إتاحة جريان الدم باتجاه واحد فقط. وهناك أربعة صمامات في القلب, وفي حال حدوث خلل بأحدها تتوقف عملية ضخ الدم كما يجب وعندها يحصل قصور في عمل الصمّام."الصنارة": هل تغيير الصمام بالقسطرة يعتبر ريادياً وهل يتم ذلك في مستشفيات أخرى في الشمال؟د. غانم: هذه الطريقة ريادية وتُجرى فقط في المستشفيات التي فيها أقسام لجراحة القلب. هذه الأقسام في الشمال موجودة فقط في مستشفى"رمبام" و"الكرمل" و"پوريا". واليوم تُجرى أبحاث لجعل تبديل الصمّامات للجميع عن طريق القسطرة لإبعاد مخاطر العمليات الجراحية."الصنارة": ما هي أهم مشاكل الأوعية الدموية؟د. غانم: اكثر مرض منتشر بالأوعية الدموية هو مرض تصلّب الشرايين, وعوامل الخطر لهذا المرض هي السكري والدهنيات المرتفعة في الدم وضغط الدم غير المتوازن والعامل الوراثي والتدخين والسّمنة وقلة الحركة, حيث يتراكم الكوليسترول مع الكلس على جدران الشرايين ويضيّق قطرها. عادة،الانسدادات لغاية 70% لا يوجد لها أعراض وما فوق ذلك تبدأ الأعراض تظهر, بحيث يشعر الشخص بالوجع في الصدر لدى بذل أي مجهود كما يشعر بضيق التنفس وفي حال عدم معالجة الحالة, تحصل جلطة على القلب التي من شأنها أن تغلق الشرايين التاجية (أحدها أو اكثر). فالشرايين التاجية تغذي عضلة القلب وتمدّها بالأكسجين وفي حال عدم وصول الدم لفترة لغاية 20 دقيقة تموت عضلة القلب, وهكذا تحصل نوبة قلبية حادة التي قد تسبّب السكتة القلبية والوفاة, في حال لم يتم فتح الشريان بسرعة. كذلك قد تحصل الجلطة في شرايين الرقبة فتصعد الى الرأس وتسبب الجلطة الدماغية وتُحدث الشلل النصفي أو اكثر من نصفي. أو أن يحصل انسداد في شرايين الرجلين فلا يستطيع المصاب أن يمشي, أو أن يشعر بآلام شديدة في الرجلين, وقد يؤدي ذلك الى "الغرغرينا" في الرجلين اذا لم يتم معالجتها بسرعة."الصنارة": مرضى السكري يعانون كثيراً من مشاكل الأوعية الدموية خاصة في الرجلين, لماذا؟د. غانم: السكري يؤثر كثيراً على الأوعية الدموية في الرجلين ولكن التدخين يؤثر عليها اكثر, وإذا تزامن مرض السكري مع التدخين يكون الخطر مضاعفاً. أما على القلب فإنّ السكري والدهنيات تؤثر أكثر من التدخين."الصنارة": هل تحصل انسدادات في الأوعية الدموية التي تغذي المعدة وباقي الجهاز الهضمي، وما هو حلّها؟د. غانم: كل عضو في الجسم بحاجة الى طاقة والطاقة بحاجة الى أكسجين, والأكسجين يأتي عن طريق الدم, فإذا حصل انسداد في شرايين المعدة أو الأمعاء فإنّ الشخص المصاب يشعر بآلام شديدة في البطن بعد أن يتناول الطعام. فبعد الأكل تحتاج المعدة الى دم أكثر, وفي حال الانسداد يحصل الألم الشديد. الحل يتم أيضاً القسطرة حيث يتم فتح الشرايين المسدودة بواسطة دعامات.."الصنارة": وفي حال كانت الشرايين ضيّقة ولا يمكن وضع الدعامات فيها؟د. غانم: في هذه الحالة قد تحصل غرغرينا في الأمعاء أو المعدة وعندها تكون حاجة لعملية جراحية يتم فيها قص الجزء الذي حصلت فيه الغرغرينا. هذه مشكلة ليست بسيطة، ولكن بشكل عام أينما توجد شرايين مغلقة يمكن فتحها بالقسطرة."الصنارة": تحدثت عن انسدادات في الرجلين, هل تقصد دوالي الساقين؟د. غانم: كلا, فدوالي الساقين هي عبارة عن انسدادات في الأوردة وليس في الشرايين, وهذه تحصل بسبب الوقوف لفترات طويلة أو الجلوس خلال الطيران لساعات طويلة بدون حركة وفي مثل هذه الحالات قد تحصل جلطة في الأوردة وتصل الى الرئتين وهذه اكبر خطورة في دوالي الساقين."الصنارة": حدّثنا عن القسم في مستشفى پوريا وبماذا يمتاز؟د. غانم: قسم القلب في مستشفى پوريا أكبر قسم للقلب في الشمال, فهو أكبر حتى من قسم القلب في "رمبام" و"الكرمل" ففي قسم العناية المكثفة يوجد تسعة أسرّة. وفي قسم القلب توجد إمكانية لمعالجة 22 مريضاً في آن واحد, والشيء المميّز في پوريا أن قسم القلب موجود مع قسم جراحة القلب, بينما في مستشفيات أخرى فإن قسم القلب وقسم جراحة القلب منفصلان. الطواقم الطبية لدينا في القسمين تجلس في الجلسات الصباحية سوية وتتباحث بالامور المشتركة, والمرضى الذين اجروا عمليات يمكثون في نفس القسم لمرضى القلب وهذا الأمر مهم جداً خاصة اذا حصلت مضاعفات بحيث يكون من السهل معالجتها.كما نجري في القسم جميع أنواع العمليات في القلب, تماما كما يتم في مستشفى تل هشومير فنحن وهم نعتبر نفس القسم, وكل عملية تتم في تل هشومير نجريها لدينا, ما عدا عمليات زرع القلب ولكن, نضع قلبا اصطناعياً في جسم المرضى الذين ينتظرون زراعة قلب الى أن يتم توفّر قلب من متبرع ملائم, وقد يستمر الوضع سنوات طويلة, فهناك مرضى مع قلب اصطناعي منذ 4 - 5 سنوات."الصنارة": كم طبيب يعمل في القسم؟د. غانم: القسم لدينا كبير جداً, ويعمل فيه 15 طبيباً من أخصائيي قلب وجرّاحي قلب, وجرّاحي الأوعية الدموية, التي قد تكون في العنق أو الشريان الرئيسي أو المخ."الصنارة": هل تستخدمون القسطرة الافتراضية وما مدى مصداقية هذا الفحص مقارنة مع القسطرة العادية؟د. غانم: نعم, نجري القسطرة الافتراضية التي تتم بفحص C.T مع مادة مضادة، وعادة نجريها لأشخاص لا يعانون من أمراض أخرى وبذلك نتجنّب الاخطار التي قد تنجم عن القسطرة العادية التي هي نوع من الفحص الاختراقي. أما مصداقيتها فتصل الى 90% من الدقة."الصنارة": وماذا عن الأوعية الدموية في الرئتين, هل تحصل فيها انسدادات؟د. غانم: نعم, ففي الحالات التي تحصل فيها جلطة وانسداد في الاوردة بالرجلين بسبب سفرة طويلة بالطائرة والجلوس بدون حركة, وقد تصل الجلطة الى الرئتين وبذلك خطورة كبيرة وقد تسبب الوفاة اذا أدّت الى انسداد الشريان الرئيسي للرئتين. ومعالجة هذه الحالات تتم في قسم العلاج المكثّّف بالادوية لإذابة هذه الجلطة."الصنارة": ما هي آخر صرعة في علاج الاوعية الدموية وجراحة القلب؟د. غانم: إننا نجري عمليات إصلاح للصمّامات الموجودة بين الاذين الأيسر والبطين الأيسر التي لا تغلق جيداً عن طريق القسطرة. هذه الطريقة نجريها لكبار السن والمرضى الذين تكون العملية الجراحية خطيرة لديهم, وهذه عملية معقدة أكثر من تغيير الصمام الأورطالي (الشريان الرئيسي)وتستمر عملية القسطرة هذه 4-5 ساعات طريق شريان الفخذ.كذلك نجري تصليحاً للصمامات بعمليات جراحية بدون فتح الصدر بشكل كلي بل بفتحة صغيرة بخلاف ما يتم في عملية القلب المفتوح حيث يتم شق كل الصدر وقص عظمة الصدر. هذا النوع من العمليات يحتاج الى أجهزة خاصة وكذلك نستخدم الروبوت في هذه العمليات وهذه من الصرعات الأخيرة في طب الأوعية الدموية والقلب. كذلك تحتاج هذه العمليات تقنية ومهارة خاصة فتصليح صمام أصعب بكثير من تغييره."الصنارة": هل تحتاج هذه الإجراءات العلاجية أجهزة خاصة؟د. غانم: طبعاً. فلدينا أجهزة ليست موجودة في مستشفيات أخرى مثل جهاز يسمّى "إيكمو" الذي يوفّر الدعم الميكانيكي للمريض خلال القسطرة وبعد ذلك يتم فصله عن الجهاز. وبسبب وجود الاجهزة الخاصة لدينا يرسلون الينا مرضى من معظم مستشفيات الشمال, خاصة المرضى كبار السن مع عوامل خطر كثيرة."الصنارة": هل تجرون علاجاً للجلطات الدماغية؟د. غانم: لغاية الآن نرسل المرضى بالجلطات الدماغية الى نهاريا ولكننا نعمل في هذه الفترة على تجهيز غرفتين لعلاج الجلطات الدماغية, إضافة الى غرفتي القسطرة العادية المجهزة بأحدث الأجهزة وأكثرها تقدماً. فمعالجة المصابين بالجلطة الدماغية خلال الساعات الثلاث الأوائل بالقسطرة وبالأدوية مهمة جداً لإذابة الجلطات الدماغية قبل أن تؤدي الى الشلل النصفي."الصنارة": كم عمليات جراحية للقلب وكم عمليات قسطرة تجرونها في پوريا؟د. غانم: نجري بمعدل 5-4 عمليات جراحية في الأسبوع وذلك يشمل صمامات وشرايين تاجية وعمليات لتخفيف ضغط غشاء القلب عن القلب وهذه عمليات صعبة. أما عمليات القسطرة فإننا نجري بمعدل 6-5 عمليات قسطرة في اليوم ، ما يعادل 1500 - 1700 في السنة."الصنارة": من أي مناطق يصلكم المرضى؟د. غانم: من منطقة طبريا والبطوف والمغار واكثر المرضى من المواطنين العرب, فمرضى انسداد الشرايين أصبح منتشراً جداً لدى العرب نتيجة التدخين وقلة الحركة والأكل الدسم وغير الصحّي وبسبب تغيير عادات التغذية ونمط الحياة. ففي سنة 1989 عندما كنت في مرحلة"الستاج" في مستشفى نهريا لم يكن هناك مرضى عرب مصابون بالقلب والأوعية الدموية، وفي غضون خمس سنوات أصبح المرضى العرب أكثر من اليهود. كذلك أصبح مرضى السكري لدى العرب أكثر من اليهود بثلاثة أضعاف, والمرضى بسرطان الرئة أصبح أكثر بسبب التدخين. واليوم يصلنا كثيرون من العرب مع انسدادات في جميع الشرايين وليس بشريان واحد فقط."الصنارة": هل تجرون علاجات لمن يعانون من مشاكل في كهرباء القلب؟د. غانم: نعم. الطبيب الأخصائي إبراهيم مرعي هو المسؤول عن هذا القسم, وهو يعمل أيضاً في تل هشومير وقد حصل وعالج حالات صعبة جداً, وقد استغرقت عملية ، أجراها مؤخراً، ثماني ساعات حيث وصل الى داخل القلب وعالج المشكلة المتعلقة بكهرباء القلب. هذا المريض وصل إلينا من المركز وكان لديه اضطرابات بدقات القلب وكانت عضلة القلب مصابة بعدة ندبات, ولم يكن من السهل الوصول الى جميع الدوائر الكهربائية بهدف فصلها عن طريق الكيّ. هذا العلاج يحتاج الى مهارة كبيرة وأجهزة خاصة.بالإضافة الى تصليح الصمامات والشرايين نعالج الثقوب الموجودة بين الأذين الأيسر والأذين الأيمن ومثل هذه الثقوب قد تؤدي الى الجلطة الدماغية. لذلك نقوم بإغلاق هذه الثقوب بالقسطرة وليس بعملية جراحية. وكذلك نُغلق الثقوب بين البطين الأيسر والبطين الأيمن وأيضاً بواسطة القسطرة وليس بعملية قلب مفتوح, وبعد يومين يسرّح المريض الى البيت.كذلك نجري جميع فحوصات الإشعاع القلبي (EKO) ولدينا أجهزة من أحدث ما يكون منها أجهزة تُبيّن لنا الصمّامات وعضلة القلب بشكل ثلاثي الأبعاد, ومن المهم التأكيد على أن جهاز MRI للقلب موجود فقط في مستشفى پوريا ومستشفى "رمبام" من جميع مسستشفيات الشمال.