معتقلان, على, خلفية, جريمة, قتل, شادية, مصراتي, أمس, بالرملة,

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وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهما.ومن المتوقع ان يتم اليوم الجمعة تشييع جثمان المرحومة الى مصواها الاخير في الرملة .

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الجمعة شابين بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة شادية مصراتي 30 عاما من الرملة ام لثلاثة أطفال والتي لقيت مصرعها ليلة امس رميا بالرصاص خلال سيرها قرب منزلها في المدينة.

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