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فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تستمر تساقط الثلوج على جبل الشيخ،حيث تراكمت طبقة بسمك 15 سنتيمتر على السفح السفلي اما على السفح العلوي فتراكمت الثلوج على ارتفاع 20 سنتيمتر .



فيما انخفضت درجة الحرارة الى -2 مئوية.

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