نادين الراسي: عندما وقعت أصبحت فضيحة لكل العائلة - فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن الصعوبات التي عاشتها مؤخرًا بسبب توأمها واتهامها بتعاطي المخدرات.

نادين الراسي، قالت خلال لقائها في برنامج «منا وجر»، والمذاع عبر فضائية mtv: «أعيش في عذاب ونزاع منذ الصيف الماضي لأني طلبت نفقة من طليقها، فمن الصعب جدًا أن يستدرجك شخص ويفتعل مشكلة معك، وتطلع أنت المجرم وهو الضحية».وأضافت باكية: «الوجع يملأ قلبي وحياتي، وأتمنى أن يلهمني الله الصبر ويعطيني حياة بيضاء أكثر».وتابعت: «لست إنسانة تفكّر بالمال، سرقت في وقت سابق وكل من حولي يأخذون مالي، واشتريت لمن حولي سيارات ومنازل وكان اهتمامي بشقيقي وأمي وأبي، لكن في اليوم الذي وقعت فيه أصبحت فضيحة للعائلة ولم أجد أحدا معي سوى رجا نصرالدين وابني مارك».وأشارت إلى أن مسرّب التسجيل الصوتي لها وحديثها عن ضرب ابنها لها كانت حبيبته ميا، وأوضحت أن مارك لم يضربها بشكل فعلي وبأن الشابة أرسلته لشخص من طيبة قلبها.وعن تسريب صور لها من علاقتها العاطفية السابقة، أكدت أنّ الخطوبة تمّت، وبعض الأشخاص وجدوا أنّ العلاقة جدية، فافتُعلت المشاكل حينها.كما ردت على اتهامها بتعاطي المخدرات مؤكدة أنها أجرت فحوصات رسمية لنفي كل الأخبار التي نشرت عن إدمانها