بعد, التسونامي.., زلزال, قويّ, يهزّ, شرق, إندونيسيا,

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا الواقع في شرق إندونيسيا اليوم الجمعة، بعد نحو أسبوع من موجات مد عاتية "تسونامي" قتلت المئات إلى الغرب في البلاد.

وذكرت السلطات الإندونيسية أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجة وقالت إنه استمر عدة ثوان، فيما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.وكان مركز الزلزال على البر قرب مدينة مانوكواري وعلى عمق 55 كيلومترا. وقالت هيئة الأرصاد الإندونيسية إنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي.