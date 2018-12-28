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عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت بحلول صباح أمس الخميس إلى تعطل رحلات جوية وهبوب عواصف ثلجية.



ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ما يصل إلى 25 سنتيمترا من الثلوج على بعض الولايات وهطول أمطار غزيرة على ولايات أخرى.


وشهدت مناطق من الغرب الأوسط الأمريكي والجنوب الشرقي أول موجة من الثلوج الكثيفة والأمطار، وهي موجة من المتوقع أن تصل إلى وسط الولايات المتحدة خلال عطلة أعياد الميلاد.


وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية أمس الخميس من أن طرق السفر ستصبح خطرة.


وساهمت العاصفة التي بدأت في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء في تأخر أكثر من 2300 رحلة جوية وإلغاء نحو 509 رحلات داخل أو من أو إلى الولايات المتحدة بعد ظهر أمس الخميس، وذلك وفقا لموقع "فلايت أوير.كوم".




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