استعدادات, للمشاركة, في, الجمعة, الـ, 40, لمسيرات, العودة,

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تحمل عنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة ".

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجمعة الماضية، جماهير الشعب الفلسطيني الى المشاركة الفاعلة في الجمعة القادمة الـ 40 من الفعاليات تحت عنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة".