ملثمون, يقتحمون, بيتا, في, اكسال, ويقيدون, رجلا, وامرأة, بuد, نهديدهما, بسلاح, ويسرقون, مبلغا, من, المال,

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اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران...
تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...
تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم الجمعة شابين بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة شادية...
تستمر تساقط الثلوج على جبل الشيخ،حيث تراكمت طبقة بسمك 15 سنتيمتر على السفح السفلي...
يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة وكسر...
اختارت صحيفة “الجارديان” البريطانية، صورة التقطتها عدسة مصور فلسطيني خلال...
تساقطت الثلوج بكثافة منذ ساعات فجر اليوم الجمعة في موقع جبل الشيخ . وافيد ان...
الجمعة: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط...
علم مراسلنا أن مستوطنون قاموا بالاعتداء على المحامي معين عرموش وزوجته من مدينة...