تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |  2018-12-28 08:57:22 المحامي زكي كمال:بعد الإنتخابات سيواجه نتنياهو لوائح اتهام خطيرة تضطره للاختيار بين التنحي والاختفاء وبين السجن الفعلي |  2018-12-28 10:08:17 المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك |  2018-12-28 10:04:16 د. ذياب غانم : في "بوريا" نصلّح الصمامات القلبية بفتحة صغيرة في الصدر وبتخدير موضعي وليس بعملية قلب مفتوح |  2018-12-28 09:57:48 البروفيسور علي صغيَّر : شجيرات الصَّبْر قد تختفي من البلاد بسبب "مَنُّ الصَّبْر" الحشرة الدخيلة الفتَّاكة |  2018-12-28 09:43:01 معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة |  2018-12-28 09:33:30 فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-28 09:23:48 أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء |  2018-12-28 09:19:22 بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا |  2018-12-28 09:18:47 عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر |  2018-12-28 09:17:56 استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ملثمون يقتحمون بيتا في اكسال ويقيدون رجلا وامرأة بuد نهديدهما بسلاح ويسرقون مبلغا من المال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة العفولة في ملابسات اقدام 3 مجهولين ملثمين على اقتحام بيت في قرية اكسال فجر اليوم الجمعة وتقييد رجل 67 عاما وامرأة 25 عاما بعد تهديدهما بسلاح وسرقة مبلغ من المال يقدر بالاف الشواقل من البيت .


وافيد ان المشتبهين فرا هاربين من المكان وقد باشرت الشرطة باعمال البحث عنهما .



واشارت الشرطة الى ان الحادث انتهى دون اصابات تذكر .
ملثمون يقتحمون بيتا في اكسال ويقيدون رجلا وامرأة بuد نهديدهما بسلاح ويسرقون مبلغا من المال




كلمات متعلقة

ملثمون, يقتحمون, بيتا, في, اكسال, ويقيدون, رجلا, وامرأة, بuد, نهديدهما, بسلاح, ويسرقون, مبلغا, من, المال,

تابعونــا

اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران 2018-12-28 | 11:45:37

اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران...

تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية 2018-12-28 | 11:05:53

تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...

تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية 2018-12-28 | 11:05:53

تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...

معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة 2018-12-28 | 09:43:01

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الجمعة شابين بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة شادية...

فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ 2018-12-28 | 09:33:30

تستمر تساقط الثلوج على جبل الشيخ،حيث تراكمت طبقة بسمك 15 سنتيمتر على السفح السفلي...

استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة 2018-12-28 | 09:17:56

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة وكسر...

صورة من غزة بين الأجمل عالمياً لعام 2018 صورة من غزة بين الأجمل عالمياً لعام 2018 2018-12-28 | 09:13:16

اختارت صحيفة “الجارديان” البريطانية، صورة التقطتها عدسة مصور فلسطيني خلال...

صور - الثلوج تكسو جبل الشيخ واجواء شديدة البرودة صور - الثلوج تكسو جبل الشيخ واجواء شديدة البرودة 2018-12-28 | 06:57:09

تساقطت الثلوج بكثافة منذ ساعات فجر اليوم الجمعة في موقع جبل الشيخ . وافيد ان...

طقس شديد البرودة واستمرار تساقط الامطار طقس شديد البرودة واستمرار تساقط الامطار 2018-12-28 | 06:14:07

الجمعة: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط...

مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة 2018-12-27 | 23:19:16

علم مراسلنا أن مستوطنون قاموا بالاعتداء على المحامي معين عرموش وزوجته من مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت افتتاح العام الدراسي الجامعي كلية طلاب الجديد جامعات كليات عودة شروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة حريق هائل مصنع مخزن كريات انا قرب حيفا أزمة سير خانقة اشتعال النيران قتلى مصرع حادث طرق مروع اليقيعة الشرطة مصابين مستشفى الرامة 3 قتلى احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد حريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق الليونز دوار نادي الناصرة مظاهرة حي مسمار بلدية الناصرة شريف زعبي مظاهرة مصرع العامل ربيع ابو ذيبة طرعان عمل نتانيا حادث عمل اعتقال شابين ذخيرة سلاح بندقية m16 سلاح تفتيش شرطة النقب الجنوب مصرع 4 شبان عكا الرملة يافا تل ابيب حادث طرق مروع شارع 431 قرب الرملة اصابة بالغة عامل سقط حادث عمل ورشة بناء ارتفاع عن كفار سابا بث مباشر دوري ابطال اوربا : برشلونةمدريدبث مباشر.دوري ابطال اورباانتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com