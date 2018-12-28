ملثمون, يقتحمون, بيتا, في, اكسال, ويقيدون, رجلا, وامرأة, بuد, نهديدهما, بسلاح, ويسرقون, مبلغا, من, المال,

تحقق شرطة العفولة في ملابسات اقدام 3 مجهولين ملثمين على اقتحام بيت في قرية اكسال فجر اليوم الجمعة وتقييد رجل 67 عاما وامرأة 25 عاما بعد تهديدهما بسلاح وسرقة مبلغ من المال يقدر بالاف الشواقل من البيت .

وافيد ان المشتبهين فرا هاربين من المكان وقد باشرت الشرطة باعمال البحث عنهما .واشارت الشرطة الى ان الحادث انتهى دون اصابات تذكر .