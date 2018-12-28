المحامي, زكي, كمال:بعد, الإنتخابات, سيواجه, نتنياهو, لوائح, اتهام, خطيرة, تضطره, للاختيار, بين, التنحي, والاختفاء, وبين, السجن, الفعلي,

تبكير موعد الانتخابات أصبح حقيقة واقعة بعد اسابيع من التكهنات والمد والجزر بدأت منذ اعلن وزير الأمن السابق افيغدور ليبرمان استقالته، ورغم ذلك فإن الأسباب الحقيقية لتبكيرها ما زالت وستبقى موضع خلاف. فبينما يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان السبب هو رفض حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، تأييد قانون التجنيد، فإن كثيرين يشيرون الى ان نتنياهو اضطر لتبكير موعد الانتخابات مرغماً بفعل عوامل خارجية منها التغييرات الإقليمية والعالمية الأخيرة وخاصة الانسحاب الأميركي من سوريا والفتور مع روسيا ، وعوامل داخلية في مقدمتها التحقيقات الجنائية ضده والتي تقترب من مرحلة الحسم وتقديم لوائح اتهام خطيرة بحقه في كافة الملفات.حول هذا الموضوع أجرينا اللقاء التالي مع المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا:"الصنارة": مرة أخرى وبشكل مفاجيء انتخابات برلمانية مبكرة...المحامي زكي كمال: لا اعتقد ان تبكير موعد الانتخابات البرلمانية كانت خطوة مفاجئة، فقد كان واضحاً منذ شهر واكثر وتحديداً منذ استقالة وزير الأمن افيغدور ليبرمان، ان نتنياهو سيعمل على تبكير موعد الانتخابات بشروط، هي إيجاد التوقيت المناسب والسبب المناسب و"المتهم" المناسب لتحميله مسؤولية جر إسرائيل الى انتخابات مبكرة. هذا ما حدث بالضبط حيث انتظر نتنياهو التوقيت المناسب وهو طرح قانون التجنيد الجديد وإعلان يائير لبيد زعيم حزب " هناك مستقبل" رفضه التصويت الى جانب القانون المقترح باعتباره " صفقة انتخابية" ليصبح لبيد، في نظر نتنياهو وحزب الليكود، المتهم بتبكير موعد الانتخابات، لكن الصحيح والسبب الرئيس لتبكير موعد الانتخابات هو ما صرح به النائب العام المحامي شاي نيتسان في مؤتمر "جلوبس" بأن عدد صفحات التوصيات التي قدمت للنيابة العامة بلغت 800 صفحة.ما اريد ان أقوله هو ان شيئاً لم يتغير من النواحي الحزبية الداخلية باستثناء شعور نتنياهو بانه الوقت المناسب لذلك، فنتنياهو لا يريد تحويل ليبرمان الى مسؤول عن تبكير موعد الانتخابات باعتباره حليفاً ممكناً وعضواً في الائتلاف القادم ..اعتقد ان السؤال الأهم هو: إضافة الى قضية التحقيقات، ما هي الظروف التي دفعت الى تبكير موعد الانتخابات او تلك التي ترافق تبكير موعد الانتخابات."الصنارة": ما هي هذه الظروف ؟المحامي زكي كمال : الظروف التي أدت الى تبكير موعد الانتخابات كثيرة. فعلى الصعيد الداخلي هناك أسباب عديدة أهمها التحقيقات المتشعبة التي تجرى مع رئيس الحكومة ومقربيه وزوجته والتي تقترب بخطى حثيثة من مراحلها الأخيرة أي مرحلة تقديم لوائح الاتهام ،سواء كان ذلك ضده او ضد عضو الكنيست دافيد بيطان او الوزير ارييه درعي والوزير حاييم كاتس، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي انعكست بارتفاع أسعار السلع الاساسية ومنها الماء والكهرباء والأغدية والمواد الاستهلاكية، وانخفاض أسعار السهم في بورصة تل ابيب بفعل انهيار الأسعار في اسواق المال العالمية، وارتفاع أسعار الشقق في البلاد رغم محاولات الحكومة الحالية خفضها.بالنسبة لقضية لوائح الاتهام اريد ان اشير الى انه ليس من المتبع ان يقدم المستشار القضائي لوائح اتهام بحق رئيس الوزراء عشية الانتخابات كي لا " يتهم" بانه أثر على مجرى الانتخابات البرلمانية او تدخل فيها، ناهيك عن ان قرار نتنياهو تبكير موعد الانتخابات يمكنه من خوض حملة انتخابية شعاره سيكون فيها ان" الحديث عن توصيات فقط وانه لا يمكن اعتبارها نهائية وملزمة او اعتبارها بمثابة التأكيد على انه ارتكب فعلاً مخالفات " وهذا بعكس ما سيكون الحال عليه اذا ما قدمت لوائح الاتهام قبل الانتخابات، واذا قدمت لائحة اتهام فعندها سيثير الرأي العام المؤيد له ولا استبعد حدوث مواجهات حادة وقاسية بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه وهذا هو الخطر على الأمن الداخلي لدولة اسرائيل."الصنارة": ولكن هذا الأمر ليس وليد اليوم؟المحامي زكي كمال: صحيح ، لكن نتنياهو سياسي مخضرم يمتاز بالقدرة على المناورة الحزبية ، فهو تماماً كغيره اعتقد ان المستشار القضائي لن يقدم لوائح اتهام قبل نهاية او منتصف عام 2019 ، لكن الامور تغيرت بعد اعلان المدعي العام شاي نيتسان وبعده المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت ان الأمر اقرب من ذلك.نتنياهو يدرك اكثر من غيره متى الوقت المناسب لاتخاذ القرارات بشكل يخدم اهدافه الشخصية والحزبية، ويبدو او انه من المؤكد ان نتنياهو لعب اللعبة السياسية الحزبية بشكل متقن ، فقد استبق بقراره هذا قرارالمستشار القضائي كما انه لبس عباءة وزير الأمن والمدافع عن امن إسرائيل خاصة في قضية انفاق حزب الله في منطقة الشمال، كما وضع قادة حزب البيت اليهودي في خانة أولئك الذين يطلقون التهديدات دون رصيد من جهة، ثم كمن لا يحافظ على حكومة اليمين ويعمل على طرح مشاريع قوانين قد تضرها ، أي انه رفض ان يبقى رهينة لنزوات حزب "البيت اليهودي" وزعيميه نفتالي بينيت واييلت شاكيد، التي حاولت جر الحكومة وجره الى مواقف متطرفة اكثر فأكثر، قد تقود الى اجهاض كافة محاولات إيجاد حل سياسي للأزمة مع الفلسطينيين عبر مبدا حل الدولتين، وجر إسرائيل الى ضم الضفة الغربية عبر قوانين مثل قانون الضم ومشاريع القوانين الأخيرة حول إبعاد عائلات منفذي العمليات العسكرية وهدم المنازل والاستيلاء على ملكية الأراضي الفلسطينية ، أي تحويل دولة إسرائيل الى دولة ثنائية القومية تنتهج نظاماً من " انتقائية الحقوق" والتمييز ضد " العرب والفلسطينيين كنص قانوني انطلاقاً من انعدام إمكانية منحهم الحقوق المتساوية لكي لا يسيطروا على الدولة سياسياً واقتصادياً وغير ذلك"."الصنارة": هذا على الصعيد الداخلي، وماذا مع الصعيد الداخلي؟المحامي زكي كمال: على صعيد السياسة الخارجية هناك التطورات "غير السارة" في عدد من المواقع الإقليمية منها سوريا وخاصة انسحاب القوات الأميركية منها بشكل تام وكامل، بقرار شخصي من الرئيس ودونالد ترامب ، ومنحها " على طبق من ذهب" لتركيا ورئيسها اردوغان، وتكريس دور المحور الثلاثي ايران وتركيا وروسيا في سوريا ،وتراجع بعض دول الخليج عن استعدادها العلني لدفع العلاقات مع إسرائيل قدماً وفي مقدمتها السعودية خاصة بعد التطورات التي رافقت قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، ورغم زيارة نتنياهو العلنية الى مسقط، وبقاء الولايات المتحدة وحيدة دولياً في مواجهة الاتفاق النووي مع ايران والعقوبات عليها، ورفض روسيا والدول الأوروبية ذلك، هذا إضافة الى الفتور شبه التام بين بوتين ونتنياهو بعد حادثة اسقاط الطائرة الروسية في سوريا.كل هذه التطورات الخارجية اثبتت لكل من أراد ان يكون اعتماد إسرائيل بشكل كامل ومطلق على الرئيس الأميركي دونالد ترامب او " وضع جميع البيضات في سلة واحدة" كان خطأً سياسياً كبيراً وفادحاً ارتكبه نتنياهو، وارتكبته الحكومة الحالية التي اعتقدت ان ترامب وخاصة بعد نقل السفارة الأميركية الى القدس، سيكون افضل سفير ومنفذ لسياسة إسرائيل ومطالب الحكومة الحالية ليتضح انه رئيس يتخذ قراراته بشكل شخصي دون استشارة احد ومن منطلق "مصالح الولايات المتحدة العليا" كما يراها هو، انطلاقاً من عمله وتصرفه كرجل اعمال له مصالحه فقط لا غير.إضافة الى ما سبق لا بد من الإشارة الى ازدياد مظاهر اللاسامية في أوروبا والعالم والتي يعتبرها البعض رداً على سياسات إسرائيل ومواقف حكومات نتنياهو والأحزاب اليمينية وازدياد نشاطات الحركات المناهضة لإسرائيل ومنها حركة المقاطعة "بي.دي إس".ما أقوله يعني ان مواقف نتنياهو وبينيت وشاكيد وغيرهم أصبحت عبئاً على إسرائيل خاصة وعلى الشعب اليهودي عامة في العالم وان مشاريع القوانين اليمينيةالمتطرفة التي يطرحونها لأسباب حزبية ضيقة تمس بإسرائيل محلياً وعالمياً."الصنارة": ولماذا هناك ، أصلاً ، أهمية لهذه الظروف؟المحامي زكي كمال: أهمية هذه الظروف تنبع من ثلاثة أسباب اولها انها من اهم الأسباب وقد تكون السبب الحقيقي لتبكير موعد الانتخابات وثانيها انها ستكون الموضوع الرئيس الذي ستدور حوله الحملات الانتخابية والمعركة الانتخابية وثالثها انها سترافق دولة إسرائيل بعد الانتخابات بغض النظر عن هوية الفائز فيها وتركيبة الائتلاف القادم.هذه القضايا او الظروف سترافق الحكومة القادمة وسوف تحدد وجهتها السياسية من جهة كما ستحدد سلم أولوياتها من جهة أخرى، ولذلك فأن نتنياهو أراد الانتخابات كي تخرجه من ازمته القضائية والتحقيقات الجنائية الخطيرة والتي تمتد على مساحة 800 صفحة من التلخيصات والادلة، ومن أزمته الائتلافية مع أحزاب تحاول جعل إسرائيل دولة "تضم " الضفة الغربية ومن ازمته الحزبية الداخلية التي سببها قرارات خاطئة وشلل في اتخاذ القرارات والتعيينات، ومن أزمته الدولية بعد ان فشل رهانه التام على ترامب الذي قرر الانسحاب من سوريا وتسليمها الى الرئيس التركي طيب اردوغان الذي تدور بينه وبين نتنياهو حرب كلامية شعواء، أي تسليمها الى ضلع في مثلث ايران- روسيا – تركيا، المناهض للحلف السني الخليجي الذي حاول نتنياهو المراهنة عليه.كل هذا إضافة الى الإشارات الى " علاقات حميمة" تتبلور بين الزعيمين اردوغان وترامب قد تتكلل بزيارة ترامب الى تركيا، لا استبعد ان تتلوها في طروف معينة زيارة لإيران تؤدي الى اتفاق نووي جديد.هذه القضايا سترافقنا طيلة الانتخابات وستكون في صلب المعركة الانتخابية لذلك سارع نتنياهو الى تبكير الانتخابات قبل ان يدخل القرار الأميركي سحب القوات من سوريا حيز التنفيذ وقبل ان تتضح معالم صفقة القرن، والتي ستشمل وفقاً للتسريبات إقامة دولة فلسطينية مستقلة."الصنارة": دعنا نعود الى قضية التحقيقات.. ما هي السيناريوهات القائمة او المتوقعة؟المحامي زكي كمال: اولاً اريد ان أؤكد ان لائحة اتهام بحق نتنياهو وفي اكثر من ملف هي امر حتمي لا بد منه، ولذلك فإن تبكير موعد الانتخابات لا يتعدى كونه محاولة " لكسب الوقت " او " شراء الوقت" ليس إلا.المعلومات المتوفرة تشير الى ان الأمور تسير بإتحاه لوائح اتهام في كافة الملفات باستثناء ملف الهدايا مع الملياردير ارنون ميلشطين، أي في قضايا " بيزك- والا" وقضية " نتنياهو – يديعوت احرونوت ومحررها نوني موزس" ناهيك عن لائحة الاتهام بحق سارة نتنياهو في قضية "مصروفات منزل رئيس الحكومة". لذلك فإن نتنياهو سيواجه احد خيارين، احدهما أكثر مرارة من الثاني، أي ان عليه ان يختار بين "جنة" الاستقالة من منصبه والاختفاء عن الحلبة الحزبية والسياسية مقابل الغاء لوائح الاتهام ليتوجه الى تقديم المحاضرات تماماً مثل اهود باراك ، وبين " نار" مواجهة لائحة او حتى لوائح الاتهام بتهم الرشاوى لينتهي به الأمر في السجن مثل اهود أولمرت ( مع الفارق في الخطورة لأن تهم نتنياهو اكثر خطورة) او ارييه درعي وافراهام هيرشزون وغيرهم."الصنارة": وهل يمكن لهذه الأمور ان تؤثر على قرارات نتنياهو حتى الانتخابات؟المحامي زكي كمال: هذه الأمور غير طبيعية لكن القانون لا يلزم نتنياهو بالاستقالة من رئاسة الحكومة حتى بعد تقديم لائحة اتهام بحقه ولا يمنعه من خوض المعركة الانتخابية كمرشح لرئاسة الحكومة، وعليه من الممكن ان يتخذ رئيس الوزراء قرارات سياسية وحتى عسكرية تصب انتخابياً في مصلحته، ويكفي هنا ان نشير الى قرار رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن مهاجمة المفاعل النووي العراقي في " اوسيراك" في أوائل حزيران عام 1981 قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التي شهدتها البلاد ،حيث كانت الاستطلاعات تشير فيها الى تأخر حزب الليكود، ليتغير الأمر بعدها الى فوز لليكود فيها. خطوة كهذه قد تدفع المستشار القضائي الى التنازل عن لائحة الاتهام بحق نتنياهو من منطلق "المصلحة القومية العليا"، كالدفاع عن إسرائيل امام الخطر النووي الإيراني او التواجد الإيراني في سوريا او أي امر له علاقة بحركة " حزب الله"، او منطقة الجنوب وغزة وغيره."الصنارة": وماذا عن الأحزاب العربية مع تبكير موعد الانتخابات؟المحامي زكي كمال: هذه الانتخابات يجب ان تشكل للأحزاب العربية والمواطنين العرب فرصة لهيكلة العمل السياسي والحزبي والبرلماني بشكل جديد ومبتكر، تكون فيه القائمة المشتركة، اذا ما ارادت لنفسها الاستمرار في الحياة، ليس مجرد قائمة تضم احزاباً متناقضة او مختلفة الطروحات والمواقف بل ان تصبح مفتوحة امام هيئات ومواقف وطروحات أخرى أي ان تشكل صورة صادقة للتوجهات والمواقف في المجتمع العربي، حتى تلك التي لم تجد حتى اليوم مكاناً لها في الأحزاب القائمة، وأن يوجهها قرار واضح مفاده انه حان الوقت كي تكون القائمة ومعها المواطنون العرب ، جزءًا من السلطة او من مواقع اتخاذ القرار ، سواء كان ذلك عبر المشاركة في الائتلاف او دعمه من الخارج كما كان في عهد حكومة المرحوم اسحق رابين، وفي هذا الحال ستتغير سياسة الشعارات الى سياسة العقلانية أي ليست السياسة التي تحكمها العواطف والكلمات الرنانة ، خاصة وان العالم العربي عانى ويعاني منذ اكثر من مئة عام جراء الشعارات التي لا علاقة لها بمصالح الشعوب ولا بالحقيقة والواقع، مع التأكيد على أهمية بناء مجتمع متقدم وحضاري والعمل على ذلك حقاً."الصنارة": وماذا مع تأثيرات قانون القومية؟المحامي زكي كمال: هذا القانون اذا لم يتم الغاؤه من محكمة العدل العليا في بحثها له في التاسع والعشرين من الشهر القادم، سيؤثر بشكل واضح على الأحزاب العربية التي سبق وان قررت لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة تركيبتها حزبية وسياسية، شطبها ومنعها من خوض الانتخابات لتاتي محكمة العدل العليا ثم تقلب هذا القرار رأساً على عقب.بقاء قانون القومية كما هو خاصة مع البنود التي تتعلق بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل قد يعني قبول المحكمة لقرارات لجنة الانتخابات المركزية شطب أحزاب عربية او كل الأحزاب العربية او مرشحين معينين من هذه القائمة، أي ان الضجة السياسية التي شهدناها بعد تعيين رجا زعاترة نائباُ لرئيسة بلدية حيفا، ستكون حدثاً عابراً مقارنة بما ستكون عليه الضجة ضد القائمة العربية المشتركة ومواقفها وطروحاتها والمطالبة بشطبها ومنعها من خوض الانتخابات على أرضية مواقفها المسجلة خطياً في برامجها الانتخابية او تلك التي تقال خلال الاجتماعات او التصريحات السياسية لكسب ثقة المواطنين العرب.القائمة المشتركة مطالبة بتقديم طرح اجتماعي وخطاب جماهيري وسياسي يخاطب الوسط اليهودي ويتعاون مع الأوساط المعتدلة فيه. اعتقد ان هذا الأمر يصب في مصلحة الجميع بمن فيهم الفلسطينيين أينما كانوا، ولذلك من مصلحة السلطة الفلسطينية دعم التوجهات المنادية بالتعاون مع الأصوات المعتدلة في المجتمع اليهودي، أي تلك المواقف التي ما زالت تنادي بحل سياسي مع الفلسطينيين عبر إقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل، وليس ضم الضفة الغربية الى إسرائيل.ما يحظر عمله هو إبقاء القائمة المشتركة في وضعها البرلماني الحالي فهي ليست جزءًا من الائتلاف كما انها ليست جزءا من المعارضة وبالتالي فإنها تشكل حالة خاصة ومتناقضة ارتفع فيها التمثيل العددي لممثلي الأحزاب العربية في البرلمان دون ان يرافق ذلك ازدياد في قوتهم الفعلية او تأثيرهم البرلماني او حتى الإعلامي والجماهيري، بل بالعكس فقد ازدادت حالة التقوقع والرفض والاقصاء للمواطنين العرب واتهامهم بانهم يعادون الدولة او يشكلون خطراً عليها وعلى طابعها وبالتالي فإن ذلك يشكل مبرراً او سبباً لسن القوانين المعادية للمواطنين العرب والتي تأتي لإخراجهم من الحيز البرلماني والسياسي .اذا عاد اليمين المتطرف الى الحكم فسوف تعود فكرة "الترانسفير" ونقل منطقة المثلث الى السلطة الفلسطينية وغيرها من الحلول لإقصاء وإبعاد العرب من هذه البلاد، التي هم أهلها واصلها.