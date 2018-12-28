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صور - الثلوج تكسو جبل الشيخ واجواء شديدة البرودة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تساقطت الثلوج  بكثافة منذ ساعات فجر اليوم الجمعة في موقع جبل الشيخ .


وافيد ان الثلوج  تراكمت على ارتفاع 8 سنتيمتر في القسم السفلي من الجبل ودرجة الحرارة -2 مئوية .


اما في القسم العلوي فالثلوج تراكمت على ارتفاع 15 سنتيمتر .




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