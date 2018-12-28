طقس, شديد, البرودة, واستمرار, تساقط, الامطار,

الجمعة: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط الامطار على فترات على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

السبت: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً وتبقى فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاحد: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً وتبقى فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.