أول, دواء, في, تاريخ, الطب, يعالج, مرض, السكري, جذرياً,

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إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...
يوما بعد يوم، يحقق العلماء اختراقا جديدا في علاج مرض السرطان الذي يصيب 35 ألف شخص...
اكتشف باحثون في مستشفى بولاية ماساتشوستس أن الأسبيرين يساعد في منع الإصابة...
كلنا نبحث عن أطعمة مشبعة ولذيذة، لكن في الوقت ذاته لا تتسبب في زيادة مفرطة...
وجدت دراسة جديدة أن تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري...
إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...
يساعد الاعتناء بصحة الأسنان ونظافة الفم على الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام. ومن...
بشرى لمحبي البرتقال.. حظوظهم أكبر في حفظ ذاكرتهم مع التقدم في السن. فقد أعطت...
استنتج علماء جامعة ديوك الأمريكية أن ممارسة التمارين البدنية بصورة منتظمة، يمكن...
وضع باحثون من جامعة مينيسوتا طريقة بسيطة ولذيذة لمكافحة الشيخوخة، أساسها...