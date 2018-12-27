253, شهيداً, و25, الف, جريح, منذ, انطلاق, مسيرات, العودة,

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قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، توسيع مساحة المشاركة الجماهيرية...
كثفت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة، من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالي...
هددت السلطة بانها ستتخذ قرارات من جانب واحد في حال استمرت اسرائيل بالتنكر...
كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...
أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد مواطن متأثرا بجراح التي...
صرّح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بأنّ مدينة بيت لحم هادئة وآمنة، مؤكدا...
أكدت حركة (فتح)، أن أي لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس...
يشارك مئات الآلاف في مهرجان ذكرى انطلاقة حركة حماس الحادية والثلاثين الذي تنظمه...
قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إن مهرجان انطلاقة الحركة الـ31 سيحمل رسائل...
اعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل"...