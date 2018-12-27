برشلونة, يتهرب, من, حسم, صفقة, رابيو,

تهرب إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني، من الحديث عن إمكانية التعاقد مع أدريان رابيو، نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال أبيدال، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية "الوقت غير مناسب للحديث عن رابيو في الوقت الحالي".وأشار أبيدال إلى أن إدارة النادي الكتالوني تتحرك في ملف الصفقات، وفق الاحتياجات الفنية للفريق الكتالوني.وبات رابيو على أعتاب الرحيل عن صفوف البي إس جي، بعدما رفض اللاعب الشاب، تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لتعاقبه الإدارة الباريسية بتجميده على مقاعد البدلاء.ويحق لأدريان رابيو، التفاوض للانتقال إلى أي فريق مع بداية الشهر المقبل، إلا أن رحيله نهاية الموسم يهدد باريس سان جيرمان بعدم الحصول على أموال مقابل بيعه.