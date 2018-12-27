برشلونة, يتهرب, من, حسم, صفقة, رابيو,

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قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم...
تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حوار مطول مع صحيفة "الماركا" الإسبانية، عن...
ذكرت صحيفة "leparisien" الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي...
بعد ساعات من دعوات في الصحف البريطانية، وصرخات على مواقع الإنترنت، تطالب بإيقاف...
يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي الإسباني...
يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الشكوك ستتسلل إلى تفكير لاعبيه بشأن...
أنقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة أولى هذا الموسم...
قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إن ليونيل ميسي لم يرحل قط...
تعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات حادة بعد فوز فريقه على نيوكاسل (4-0) اليوم...
أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قرر صرف النظر عن التعاقد مع ماتياس دي...