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مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة



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علم مراسلنا أن مستوطنون قاموا بالاعتداء على المحامي معين عرموش وزوجته من مدينة طمرة وذلك خلال عودتهم من مدينة نابلس , مما تسبب باضرار جسيمة بالسيارة .


كما وتسبب الاعتداء باصابة زوجنه مما ادى الى نقلها لتلقي العلاج بالمستشفى.

المحامي معين عرموش عبر عن غضبه العارم مطالباً الجهات المختصه التحرك لمعاقبة الفاعلين .




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