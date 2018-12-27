بسمة, طبعون:, رئيس, المجلس, رائد, زبيدات, يخصص, ميزانية, لدعم, الطالبات, والطلاب, الجامعيين,

خصص مجلس محلي بسمة طبعون بقيادة الرئيس المنتخب رائد زبيدات، ميزانية خاصة لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين، حيث قام بتبني مشروع لدعمهم، للمرة الأولى، وهي خطوة فريدة من نوعها في بسمة طبعون.

ويأتي ذلك أنه على طالبات وطلاب الجامعات ودور المعلمين عبور تطبيق علمي (ستاج) في احدى المدارس الابتدائية أو الاعدادية حسب التخصص، من أجل الحصول على رخصة أو شهادة ممارسة موضوع التعليم، حيث تصل تكلفة ساعات التطبيق للطالب الواحد 20 ألف شيكل. ولأول مرة، وبعد سنوات طوال من الانتظار والمماطلة والاهمال، فقد قام الرئيس الجديد رائد زبيدات بتبني هذا المشروع ودعم الطالبات والطلاب بمبالغ طائلة وباهظة، لكي يتسنى لهم الحصول على شهادة التعليم وممارسة المهنة لاحقا. وتم أيضا تكريم الدكتور سفيان أحمد زبيدات وفراس يوسف زبيدات وريم أحمد سعدي بمناسبة اجتيازهم امتحان الدولة في مهنة الطب. وتكريم مروى زبيدات على اجتيازها امتحان مهنة المحاماة.كما استقبل الرئيس رائد زبيدات في ديوانه، وبحضور أعضاء المجلس، الطالبات والطلاب الجامعيين، حيث تم توزيع الموافقات عليهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتقدم.وقال رئيس المجلس رائد زبيدات:"بناتنا وأولادنا فلذات اكبادنا، ووضعنا موضوع التعليم في أعلى سلم أولوياتنا، واذا وفرنا لهم الدعم المطلوب فانهم سيقودون القرية الى مناصب رفيعة وانجازات كبيرة، فسلاح العلم يمكنه مواجهة أي أمر وبنجاح تام، ونرى بذلك بوصلة تنير طريق بناتنا وأولادنا، ونعد أن هذه أولى مراحل الدعم، وبالتأكيد ليست الأخيرة، فبالعلم والثقافة والمعرفة نصل الى أعلى المستويات. وأناشد كل طالب وطالبة علم من سكان بسمة طبعون التوجه الي بغرض كل مساعدة شبيهة، ونتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح". واستغل رائد زبيدات هذه المناسبة لرفع أسمى وأحر التهاني والتبريكات الى جميع المحتفلين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، متمنيا دوام الصحة والعافية للجميع.