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مِن الظُلْمَة الى النور



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بعد أربعة أيام يستقبل العالم العام الجديد..  كل عام والجميع بألف خير...هذه الجملة التي يستعملها معظم الناس ولكن.. من أين الخير؟؟ من أين ما دامت الصور المريعة التي ما زالت تتصدر أخبار الوسط العربي منذ زمن هي صور العنف والجرائم... صور مقتل 70 مواطناً عربياً بينهم 14 امرأة عربية. هذا العنف القاتل هو أكبر عامل يزعزع ويقتلع جذورنا..هذه الآفة الغريبة عن عاداتنا الجميلة التي كان يسودها الترابط, والمحبة والوئام في السراء والضراء...بمعنى أن الأخ لأخيه في المصير على الأقل! في مصيرنا كأقلية عربية في هذه البلاد.. والتصدي للقوانين العديدة العنصرية.يعني, عندما ندخل عاماًَ جديداً يجب أن يكون همنا أن نقتلع هذه الآفة, أي أن نقتلع شوكنا بأيدينا, وأن ندخل عاماً جديداً دون عنف ودون الشوك السام القاتل. والكف عن اتهام الآخرين بالتسبب بالعنف..آفة القتل والعنف ضد بعضنا كالذئاب التي تنهش بأنيابها بعضنا بعضاً.قطار الرعب يسير في محطات عديدة مرعبة تقع فيها يومياً الجرائم. الى أين يصل لاحقا لمحطة مرعبة جديدة؟ الى متى يبقى المجتمع ساكناً الظلام الدامس, يعتريه الخوف من البوح عن مرتكبي الجرائم والتستر عليها؟ الاستمرار بالتعتيم وعدم البوح يشجع على استمرار الجريمة.وليس هذا هو المعنى النهائي.. المعنى الأهم هو عدم قتل أنفسنا وعدم البقاء صامتين, مغيّبين عن واجباتنا في ردع العنف فتبقى الجريمة تبصق في وجوهنا.. الى متى؟!الأمور تتطلب تفاهماً وتلاحماً واتفاقات بين جميع الأطراف التربوية والسلطات المحلية والأمنية.اقتلاع العنف حق يقع على أكتاف كل المواطنين... لأجل أطفال المستقبل.. أطفال الأمل... بربكم, إجعلوا حياتهم جميلة خالية من العنف الذي يحصد أرواحنا ويراهن على القضاء على المستقبل.. نعم نستطيع أن نراهن على أن شعبنا على قدر مستوى المسؤولية.. نعم نستطيع أن نراهن على أن شعبنا يدرك خطورة العنف ويدرك ما يريد مِن اقتلاع شوكته..نستطيع أن نراهن في السنة الجديدة القريبة أن المواطن وصل الى المستوى الحضاري والمسؤولية.. سواء أفرادا أو جماعات. *    *    *بدها شوية توضيح....* بعض الإعلام في العالم العربي مستاء من فكرة انضمام لاعب الكرة مؤنس دبور الفلسطيني, ابن الناصرة, في نفس فريق اللاعب محمد صلاح المصري, كونه يحمل الجنسية الإسرائيلية.... لماذا لا تستاؤون من الدول العربية التي أصبحت لها علاقات حميمة مع إسرائيل ....؟ يعني ليش في شيء مسموح وشيء ممنوع بينما النتيجة واحدة؟!

* حسب الاستطلاعات الإنتخابية معظم المواطنين يعارضون عودة نتنياهو الى الحكم ... ماذا يفيد؟!  عندما تضمن الانتخابات فوزه....
* تم مؤخراً في الكنيست إقرار قانون تجريم مستهلكي الدعارة بغرامات مالية.... المنظمات النسائية دعمته .... إلا أن مواطنة بدوية متحوّلة جنسياً عارضت القانون بشدة لأن الدعارة منحتها العيش الكريم ... والحرية.....  الظاهر أنها فاهمة معنى الكرامة والحرية بالعكس......

ڤيدا مشعور


مِن الظُلْمَة الى النور




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