مقتل, شابة, عربية, رمياً, بالرصاص, في, الرملة,

لقيت شابة عربية مصرعها اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة الرملة مساء اليوم الخميس .

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول إمرأة مصابة إثر إطلاق نار داخل سيارة في شارع حانه سنش في مدينة الرملة.الإمرأة تبلغ من العمر 29 عام أحيلت الى مشفى أساف هروفيه لتلقي الغلاج وهي بحالة حرجة.قوة من الشرطة في المكان، ويتم فحص ملابسات الحادث.