السلطة, توقف, استيراد, الخضار, والفواكه, والدواجن, من, إسرائيل,

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل، ردًا على قرارها منع استيراد الخضار والفواكه الفلسطينية.

ويذكر ان الفلسطينيين قرروا مطلع الشهر الجاري وقف استيراد الخراف من إسرائيل، للحفاظ على السوق المحلي، وردا على ذلك، أعلن وزير الزراعة أوري أريئيل وقف استيراد الفواكه والخضار من مناطق السلطة.وأوضحت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم، أن قرارها جاء تماشيًا مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني في ضوء اتخاذ إسرائيل قرارًا أحاديًا بمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى أسواقها.