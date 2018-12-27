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مليون جنيه أجر محمد رمضان عن حلقة في برنامج أمير كرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد الفنان المصري أمير كرارة، لتقديم برنامج جديد خلال الفترة المقبلة ويحمل اسم «سهرانين»، والمقرر عرضه مطلع العام المقبل ويعرض على فضائية one.



وضيف الحلقة الأولى الفنان المصري محمد رمضان، والذي يتحدث عن الصعوبات التي واجهها خلال بداية مشواره الفني وكذلك مشاريعه الفنية، كما سيرد خلال الحلة على الهجوم المتكرر والذي يتعرض له خلال الفترات الماضية.


وذكرت مصادر من داخل البرنامج أن محمد رمضان تلقى مليون جنيه مصري نظير ظهوره في الحلة الأولى من البرنامج.


وظهور رمضان مع أمير كرارة، ينهي الحرب الكلامية التي اشتعلت بين النجمين، قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض شهر رمضان الماضي حول المسلسل الأعلى مشاهدة.


ويتحدث رمضان خلال هذه الحلقة عن مشواره الفني، والصعوبات التي واجهته في حياته كما يكشف عن مشاريعه الفنية المقبلة.


وكان محمد رمضان، يؤكد أن مسلسله «نسر الصعيد» تصدر نسبة المشاهدة في رمضان الماضي، وهو ما دفع  أمير كرارة للرد عليه بطريقة غير مباشرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي موضحًا أن الجزء الثاني من مسلسله «كلبش»، هو صاحب المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة.


يذكر أن برنامج «سهرانين»، ترفيهي يشمل فقرات متنوعة من التمثيل والغناء والكوميديا.




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